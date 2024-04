Ir às praias da Arrábida só de transportes públicos (ou modos suaves)

As restrições rodoviárias no concelho de Setúbal vão voltar a tempo da época balnear. A ideia é promover os transportes públicos e a preservação da natureza.

A Câmara Municipal de Setúbal aprovou um novo Programa Arrábida sem Carros e em Segurança, que antecipa as regras para a época balnear, que arranca a 1 de Junho e se prolonga até 15 de Setembro. Mas, salvo uma ou outra medida, é o habitual. A aposta continua a ser nos transportes públicos e nos modos suaves, como bicicletas e trotinetas, impondo-se as clássicas restrições rodoviárias em prol dos bens naturais e da biodiversidade do concelho.

“As condições muito particulares deste território impõem que se estabeleça um modelo específico de mobilidade e acesso às praias do concelho de Setúbal, designadamente para o período correspondente à época balnear, em que se regista maior afluência de utentes”, lê-se em comunicado da autarquia, que destaca o compromisso com “acções de preservação e sustentabilidade ambiental” numa das duas áreas protegidas do concelho.

Segundo a mesma nota, a ideia é contribuir para a redução da emissão dos gases de estufa no concelho, rumo à neutralidade carbónica que o país está obrigado a atingir até 2050, bem como prevenir riscos, nomeadamente os associados ao socorro e prevenção de incêndios rurais e florestais, e promover a utilização dos transportes públicos e da circulação em modos suaves.

“As condições particulares do Parque Natural da Arrábida, com características naturais, morfológicas e ambientais da orla costeira, não se compadecem com a elevada pressão exercida pela circulação e parqueamento irregular de viaturas automóveis, em particular, durante a época balnear”, reforça a autarquia, avisando que, durante a época balnear, a Rua Círio da Arrábida, entre o túnel da Figueirinha e o Creiro, estará encerrada à circulação de veículos e peões, “devido ao risco de queda de um bloco rochoso fracturado na encosta da serra”.

Combate ao estacionamento abusivo

Para aceder às praias de Galapos, Galapinhos e Creiro, terá de o fazer a partir de Azeitão ou a partir de Setúbal, via Azeitão, devendo deslocar-se a pé a partir do Creiro ou através de modos suaves de transporte, como trotinetas e bicicletas. Além disto, mantém-se o condicionamento de trânsito automóvel às praias de Albarquel, do Creiro e do Portinho da Arrábida, devido à limitação de estacionamento naquelas áreas e por se tratarem de acessos sem saída.

A circulação automóvel fica também interdita diariamente, entre as 07.30 e as 19.30, no acesso à Praia de Albarquel; e entre as 07.00 e as 19.00, no troço entre o Creiro e a Praia de Galapos, no acesso à Praia do Creiro, e no troço que conduz ao Portinho da Arrábida, a partir do cruzamento de acesso. Mas, atenção, poderá aceder a estes percursos através de veículos de duas rodas, trotinetas, viaturas portadoras de dístico de residente, transportes públicos colectivos regulares, táxis e similares. “Há ainda o caso dos residentes, comerciantes e concessionários, que podem pedir cartões de acesso por requerimento a disponibilizar na página do município.”

Para reforçar o combate ao estacionamento abusivo, a autarquia estabelece o incremento da sinalização rodoviária, designadamente de proibição de estacionamento, e formaliza o ordenamento dos espaços de estacionamento para viaturas de duas rodas e rodado duplo.

Na Praia da Figueirinha, há capacidade para 240 lugares, com tarifa variável, dependendo do dia da semana e da época. Já na Praia do Creiro, há cerca de 140 lugares, com gestão da Associação Baía de Setúbal, que cobra tarifa no valor de 5€ para entradas a partir das 07.00 e de 3€ a partir das 13.00.

“É disponibilizada uma aplicação móvel que permite ao utilizador ter conhecimento prévio, em tempo real, dos lugares disponíveis existentes, assim como serão instalados painéis informativos electrónicos centralizados de gestão do estacionamento nas interseções da Avenida Luísa Todi, Gávea e entrada do parque da Secil.”

Transportes públicos: integração do Navegante e mais horários

O modelo proposto dá ainda continuidade à inclusão de todas as carreiras no Passe Navegante, com carregamento nos locais habituais, permitindo o acesso às praias da Arrábida “em condições económicas mais vantajosas”, através do serviço de transportes públicos de passageiros, com ligações a partir de Setúbal e Azeitão às praias da Arrábida durante toda a época balnear. A bordo, o bilhete ficará a 2,60€.

Por impossibilidade de ligação directa entre a Figueirinha e o Creiro, a linha 4470, de ligação entre Setúbal (ITS) e a Praia do Creiro (via Vila Nogueira de Azeitão) tem saídas de Setúbal às 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 17.30 e 19.00; e do Creiro às 09.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30 e 20.00. Há, assim, um “acréscimo significativo de horários da linha que serve a Praia do Creiro”.

Por sua vez, a variante da linha 4470, com início em Brejos de Azeitão (que existiu em 2023 com um horário por dia), não será executada, sendo substituída pela sincronização da linha circular Azeitão, na passagem em Vila Nogueira de Azeitão com a linha 4470, com início em Setúbal. Já a linha 4471, vai assegurar o serviço de transporte entre as 09.00 e as 20.00, com uma frequência a cada 30 minutos durante a semana e a uma frequência a cada 20 minutos aos fins-de-semana.

A linha 4474, que liga o Alegro de Setúbal à Praia da Figueirinha, fica disponível entre as 08.00 e as 20.30, com saídas a cada 15 minutos entre as 08.00 e as 12.00 e as 16.15 e as 18.15; a cada dez minutos entre as 18.30 e as 20.30; e a cada 20 minutos entre as 12.20 e as 16.00, aos dias de semana. Esta mesma linha que assegura o transporte de passageiros até à Praia da Figueirinha será reforçada aos fins-de-semana, com saídas a cada dez minutos nos períodos entre as 08.00 e as 12.00 e as 16.30 e as 20.30; e a cada 15 minutos no horário entre as 12.15 e as 16.15.

Outra das linhas, a 4476, de ligação entre o Parque da Secil, com 180 lugares de estacionamento, e a Praia da Figueirinha, feito em sistema de vaivém, está disponível entre as 08.30 e as 20.30, a cada 30 minutos, com custo de parqueamento associado à utilização da carreira.

