As melhores esplanadas e restaurantes na Costa da Caparica

A inspiração para o beach bar de Olivier da Costa veio dos melhores beach clubs internacionais. O apoio de praia tem direito a todas as mordomias, serviço personalizado e uma carta própria. Já no restaurante, tratam-lhe da papinha toda, preparando-lhe o peixe para que não tenha de se preocupar nem com as espinhas. Das entradas como as amêijoas à Bulhão Pato ou o camarão à la guilho ao arroz de choco com carabineiro. O peixe do dia é sempre uma escolha segura.