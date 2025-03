Os melhores brunches em Lisboa

Desde que abriu que o restaurante do Bairro Alto Hotel fez bandeira do seu brunch, especialmente por não fazer buffet. Na base tudo, estava a diferença, mas mais do que isso, a preparação no momento que um pedido à carta exige. E se há coisa que não mudou, entre mudanças de chefias na cozinha, foi isso mesmo. Hoje é Fábio Pereira quem comanda, depois de oito anos no Ritz Four Seasons como sous-chef e sous-chef executivo. Antes, passou antes por restaurantes como a Bica do Sapato e o 100 Maneiras. O novo chef não quer quebrar com o passado e mantém o foco na qualidade dos produtos, na sazonalidade e nos pequenos produtores. No brunch, servido apenas aos fins-de-semana, já introduziu algumas novidades, como os ovos estrelados com batatas crocantes e iogurte com especiarias (15€). Funcionando à carta e sendo as opções bem distintas, é possível fazer um belo banquete que inclua coisas como croquetes de carne e mostarda portuguesa (6,50€/duas unidadades) ou até um prego do lombo com molho de pica-pau em pão saloio (20€). Com sol, peça uma mesa no terraço, que continua com uma vista imbatível para o Tejo.