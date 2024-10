O melhor da agenda na gastronomia

Quatro anos depois, Pedro Pena Bastos continua a elevar o nível do Cura, o restaurante onde tem uma estrela Michelin, no hotel Ritz. À semelhança do que fez no ano passado, o chef está a preparar uma série de jantares especiais a quatro mãos para marcar o aniversário e não podia começar de melhor forma. O francês Christian Le Squer, chef do Le Cinq, restaurante em Paris com três estrelas Michelin, já partilhou a cozinha com Pena Bastos ao longo de duas noites. Segue-se, agora, um jantar, a 9 de Outubro, com Vasco Coelho Santos, do Euskalduna (uma estrela Michelin) no Porto, e outro, a 22 de Outubro, com Benoît Sinthon, o chef francês que lidera a cozinha do Il Gallo d'Oro (duas estrelas Michelin e uma estrela verde), na Madeira. As festividades chegam ao fim a 30 de Outubro com o espanhol Dani García, o chef que ousou fechar o restaurante homónimo logo depois de receber a terceira estrela com o propósito de levar a sua comida para o mundo. Hoje, Dani García conta com restaurantes em diferentes partes do globo, e o Guia reconhece-lhe o trabalho. O omakase Smoked Room em Madrid conseguiu duas estrelas em apenas seis meses (e o mesmo conceito ganhou uma estrela no Dubai).