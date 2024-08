Os melhores balcões em Lisboa

Dois anos depois de ter saído do Praia no Parque, Lucas Azevedo voltou com um restaurante sem rótulos, mas com um grande balcão. No Ryoshi, não há praticamente sushi e salmão nem vale a pena pensar nisso. Tudo o que há na carta a esse respeito são os niguiris com peixe do dia. A katsu sando, cujo ingrediente principal só costuma ser revelado depois de devorada, é a estrela. Destaque ainda para pratos como a enguia, servida com arroz branco e gema de ovo, o coração de alface com molho pirikara, o tártaro de carapau com tofu frio e shiso ou a lula com togarashi. Os cocktails são uma aposta da casa, perfeitos para acompanhar a refeição, ou simplesmente para começar a noite.