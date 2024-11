Os melhores restaurantes japoneses e de sushi em Lisboa

Dois anos depois de ter saído do Praia no Parque, Lucas Azevedo voltou com um restaurante sem rótulos. No Ryoshi, não há praticamente sushi – e salmão nem vale a pena pensar nisso. Tudo o que há na carta a esse respeito são os niguiris com peixe do dia. É, no entanto, a katsu sando, cujo ingrediente principal só costuma ser revelado depois de devorada, que tem dado que falar. Destaque ainda para pratos como a enguia, servida com arroz branco e gema de ovo, o coração de alface com molho pirikara, ou a lula com togarashi. Há ainda, entre outras opções que pedem mais visitas, um pão frito recheado com caril de porco e umas asas de frango fritas, também recheadas.