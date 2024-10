Depois de mais de uma década como Le Chat, tudo mudou no espaço do Jardim 9 de Abril, mesmo ao lado do Museu de Arte Antiga. A inspiração vem do filme Apanha-me se Puderes (Catch Me If You Can, no original), de Steven Spielberg, com Leonardo DiCaprio e Tom Hanks. As cores são as da companhia de aviação da Pan Am e o menu, agora mais composto, é um convite a uma viagem, que se quer sem turbulência. A vista, essa, mantém-se intocável. A relação com o cinema não é novidade, não fosse o Catch Me do mesmo grupo – Os Suspeitos do Costume (outro filme) – que detém O Bom, O Mau e O Vilão e o Eat Pray Love, ambos no Cais do Sodré.