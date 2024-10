Coisas para fazer no Outono em Lisboa

No dia 5 de Outubro, sábado, às 10.30, realiza-se a visita guiada “O Outono no Parque da Pena”, que percorre essa magnífica criação de D. Fernando II, o Rei-Artista. Para além das cores, também a luz da estação promete transfigurar todos os recantos do Parque da Pena, da Cruz Alta, ao Vale dos Lagos. As palavras do monarca são um convite a um passeio no pedaço de paraíso que nos deixou: “não existe algo de mais belo do que uma das calmas tardes locais, porque a luz é quase sempre serenamente bela e todas as coisas se mostram numa nitidez muito especial.”