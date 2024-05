As melhores coisas para fazer em Lisboa esta semana

Em Estremoz, na Adega Vila Santa, da João Portugal Ramos Vinhos, decorre o programa “NATURE’ing with WINE” (80€ por pessoa). O dia começa com uma visita ao miradouro, de onde se observa a extensa planície de vinhas, à qual se segue, claro, a ida para a vinha e a apanha da uva. Prontamente é tempo de regressar à adega para experimentar a tradicional pisa a pé em lagares de mármore. Depois de uma visita à adega e às caves, os participantes vão poder desfrutar de um almoço de vindima harmonizado com alguns dos vinhos do produtor João Portugal Ramos, nomeadamente, Marquês de Borba (Branco e Tinto), Vila Santa Reserva Tinto e Marquês de Borba Colheita tardia. É possível optar por um de dois menus, ambos com um aperitivo de boas-vindas, uma entrada de tibornas regadas com azeite extra virgem Oliveira Ramos Premium e queijinhos da região, e sobremesa. Diferem apenas dois pratos: no primeiro menu há uma salada de vindima (salada, uvas, tomate seco e queijo) e um arroz escuro de pato com carpaccio de courgette, e no segundo um folhado de queijo (com molho de vinho tinto) e um bacalhau com migas de brócolos. Aconselha-se marcação prévia através do site.