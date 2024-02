‘O Futuro Já Era’ e mais peças de teatro para ver esta semana

Este é o terceiro perfinst (cruzamento entre performance e instalação) produzido pela Karnart e com direcção artística de Luís Castro. Em Dezembro, a Versão A foi apresentada em Lisboa e, no início de Fevereiro, a Versão B foi apresentada no Porto. Agora, a Versão C volta a casa para uma leitura duracional de Fanga, que cruza o livro homónimo de Alves Redol, que se debruça sobre a violência, a exploração, o assédio e a pobreza, com as gravuras de Manuel Ribeiro de Pavia.

GCK – Gabinete de Curiosidades Karnart. 23 Fev-24 Mar. Sex-Dom 15.00. 12€