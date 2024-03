Zia Soares e Djaimilia Pereira de Almeida partem de uma leitura de Voyage of the Sable Venus and Other Poems, de Robin Coste Lewis, e do arquivo fotográfico de Alberto Henschel, para explorar a natureza da relação entre a superfície do corpo e aquilo que sobre ele somos capazes de dizer, além do conflito entre o corpo e os modos mais ou menos opressivos de o representar.

Centro Cultural de Belém. 24-26 Mai. Sex 21.00, Sáb-Dom 19.00. 10€-15€