A Time Out diz

Este campo de férias quer agradar os miúdos interessados em ciências – e conquistar os que ainda não sabem que estão. Actividades sobre o mundo jurássico, a ciência da água e química estão incluídas no extenso programa da Science4You, que convida as crianças a mergulhar no universo das descobertas científicas. As inscrições, diárias ou semanais, incluem almoço, diploma e medalha de participação, e podem ser feitas pelo site.

Passeio Neptuno, 25B – Loja C (Parque das Nações). 15 Jun-4 Set, Seg-Sex 09.30-17.00. 49,90€/1 dia; 224,90€/semana.