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Workshops, Ciência, Science4you
©DR | Science4you

Campo de Férias Science4You

  • Miúdos
  • Science4you, Parque das Nações
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A Time Out diz

Este campo de férias quer agradar os miúdos interessados em ciências – e conquistar os que ainda não sabem que estão. Actividades sobre o mundo jurássico, a ciência da água e química estão incluídas no extenso programa da Science4You, que convida as crianças a mergulhar no universo das descobertas científicas. As inscrições, diárias ou semanais, incluem almoço, diploma e medalha de participação, e podem ser feitas pelo site.

Passeio Neptuno, 25B – Loja C (Parque das Nações). 15 Jun-4 Set, Seg-Sex 09.30-17.00. 49,90€/1 dia; 224,90€/semana.

Detalhes

Endereço
Science4you
Passeio de Neptuno, Lote 2.01.01 Lojas 14C, 15D e 16E
Lisboa
1990
Preço
49,90€/1 dia; 224,90€/semana
Horário
Seg-Sex 09.30-17.00

Datas e horários

Science4you 09:30
49,90€/1 dia; 224,90€/semana
Science4you 09:30
49,90€/1 dia; 224,90€/semana
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