Terá inspirado Manet para pintar o famoso Almoço na Relva, e continua a ser um dos melhores sítios da cidade para passar fins-de-semana com bom tempo. Com a chegada do Outono, as pessoas são cada vez menos. Ficam as folhas que caem e os gansos, que fazem parte da mobília. Se quer tranquilidade para a contemplação, é aqui que tem de apreciar o cair das folhas.