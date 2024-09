Os melhores miradouros em Lisboa

Continua a ser um segredo dentro do circuito de miradouros e essa é, em parte, um pedaço da magia deste miradouro do Recolhimento. A vista é sobre a zona de Alfama e de Santa Apolónia, e é inconfundível pela panorâmica que oferece logo acima do miradouro das Portas do Sol. Para lá chegar, é ir até ao Castelo de São Jorge e, antes das bilheteiras, seguir pela Rua de Santa Cruz do Castelo, passar pelo Beco e continuar até à Rua do Recolhimento. Depois de passares pelo portão (fecha às 19.00 no Verão e às 17.30 no Inverno, é só apreciar a vista. Existe ainda uma instalação no local, um losango da autoria da Play in Art, que serve para tirar umas chapas incríveis. Além disso, é ideal para levar crianças, uma vez que beneficia de um parque infantil.