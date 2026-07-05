Os melhores restaurantes com vista em Lisboa

É muitas vezes preterido em favor do Ponto Final, um ponto de referência uns metros mais à frente, com umas cadeiras amarelas em cima de um pontão no rio. O que significa que este Atira-te ao Rio, no Cais do Ginjal, acaba por ter menos gente na esplanada, também com uma vista incrível para Lisboa (especialmente agradável numa noite de Verão ao pôr-do-sol). Já foi mais tradicional, mas ainda serve bons pratos portugueses, como a caldeirada de bacalhau fresco com camarão e poejo, peixe-galo frito com arroz de tomate ou o espadarte com puré de beterraba.
O prato é tudo, mas se vier acompanhado de uma vista para admirar nos intervalos entre as garfadas melhor. E boas vistas são o que não falta a esta cidade de múltiplas colinas, de onde é possível olhar Lisboa em todo o seu esplendor, com os seus monumentos e praças cheias de gente. E se formos até Belém ou até à Margem Sul, a vista para o rio e para a outra margem faz-nos logo suspirar. Marque mesa num destes restaurantes, não se irá arrepender. Se o que procura é ar fresco, espreite as nossas listas com as melhores esplanadas e os melhores quiosques da cidade.
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