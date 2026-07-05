Os melhores restaurantes com vista em Lisboa

No topo do Altis Avenida, com vista para sobre a praça do Rossio, o Castelo e o Elevador de Santa Justa, mais o rio lá ao fundo, qualquer hora é perfeita para descobrir as propostas do chef João Correia. É um dos postais mais cobiçados de Lisboa, mas não se fica por aí: o conceito une gastronomia e mixologia como poucos outros sítios na cidade. Na carta, é evidente a influência da cozinha portuguesa, com um cunho de autor e uma aposta na sazonalidade (quem estiver à procura de uma experiência mais aprofundada, tem o Menu do Chef, de cinco momentos). Aproveite óptima carta de vinhos para a harmonização, ou arrisque na criativa carta de cocktails da premiada e exímia head bar manager Flavi Andrade.