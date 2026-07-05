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Lisboa

Restaurante, Azenhas do Mar, Peixe e Mariscos
©Duarte Drago | Azenhas do Mar
©Duarte Drago

Os melhores restaurantes com vista em Lisboa

Virados para o mar, para o Tejo ou para as colinas lisboetas. Estes são os melhores restaurantes com vista em Lisboa e arredores.

Cláudia Lima CarvalhoBeatriz Magalhães
Escrito por Cláudia Lima Carvalho e Beatriz Magalhães
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O prato é tudo, mas se vier acompanhado de uma vista para admirar nos intervalos entre as garfadas melhor. E boas vistas são o que não falta a esta cidade de múltiplas colinas, de onde é possível olhar Lisboa em todo o seu esplendor, com os seus monumentos e praças cheias de gente. E se formos até Belém ou até à Margem Sul, a vista para o rio e para a outra margem faz-nos logo suspirar. Marque mesa num destes restaurantes, não se irá arrepender. Se o que procura é ar fresco, espreite as nossas listas com as melhores esplanadas e os melhores quiosques da cidade.

Recomendado: Os 100 melhores restaurantes em Lisboa

23 restaurantes com vista em Lisboa

Atira-te ao Rio

  • Grande Lisboa
Atira-te ao Rio
Atira-te ao Rio
Arlindo Camacho

É muitas vezes preterido em favor do Ponto Final, um ponto de referência uns metros mais à frente, com umas cadeiras amarelas em cima de um pontão no rio. O que significa que este Atira-te ao Rio, no Cais do Ginjal, acaba por ter menos gente na esplanada, também com uma vista incrível para Lisboa (especialmente agradável numa noite de Verão ao pôr-do-sol). Já foi mais tradicional, mas ainda serve bons pratos portugueses, como a caldeirada de bacalhau fresco com camarão e poejo, peixe-galo frito com arroz de tomate ou o espadarte com puré de beterraba.

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Azenhas do Mar

  • Sintra
Azenhas do Mar
Azenhas do Mar
Duarte Drago

A idílica localidade em que está inserido deu o nome a este clássico restaurante de peixe e marisco, onde as refeições são feitas numa sala envidraçada em cima da piscina e da praia das Azenhas do Mar. E se não é mesmo isto que apetece tanto num dia de sol radioso como num de chuva e mar bravo? Das amêijoas à Bulhão Pato à salada de polvo, dos percebes à sapateira, até ao peixe da nossa costa ao quilo, que ora pode ser grelhado, ora pode ser ao sal, há muito por onde escolher.

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Black Pavilion

  • Lisboa
Black Pavilion
Black Pavilion
Francisco Romão Pereira

Apesar de localizados no mesmo sítio, no hotel Torel Palace Lisbon, os dois restaurantes de Vítor Matos em Lisboa são bem diferentes. Os dois querem ser descontraídos, mas o menu e o serviço não podiam ser mais diferentes. Se o 2 Monkeys foi pensado para ocasiões especiais, o Black Pavilion é um restaurante para todas as horas, descontraído, com vista para Lisboa, num bonito jardim de Inverno, mas também com uma bela esplanada com vista para a cidade.

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Bonança

  • Belém
Bonança
Bonança
DR

Entre a Doca de Belém e o Tejo, o Bonança ocupa a histórica Associação Naval de Lisboa com uma escala que impressiona – e uma esplanada que tira partido directo da água e do movimento da marina. Cá fora, é esse cenário que dita o ritmo; lá dentro, o olhar perde-se no mural de 1940 que domina a sala de pé-direito altíssimo. A cozinha segue a mesma lógica de viagem, com base em peixe e marisco e influências subtis de outras geografias, dos crus aos arrozes mais trabalhados. Com espaço amplo, várias zonas e ambiente que evolui pela noite dentro, é daqueles sítios onde a esplanada é só o início.

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Catch Me

  • Estrela/Lapa/Santos
Catch Me
Catch Me
Francisco Romão Pereira

Depois de mais de uma década como Le Chat, tudo mudou no espaço do Jardim 9 de Abril, mesmo ao lado do Museu de Arte Antiga. A inspiração vem do filme Apanha-me se Puderes (Catch Me If You Can, no original), de Steven Spielberg, com Leonardo DiCaprio e Tom Hanks. As cores são as da companhia de aviação da Pan Am e o menu, agora mais composto, é um convite a uma viagem, que se quer sem turbulência. A vista, essa, mantém-se intocável. 

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Cimas

  • Global
  • Cascais
Cimas
Cimas
Francisco Romão Pereira

Se as paredes do Cimas falassem não lhe faltariam boas histórias para contar. Por aqui passaram membros da realeza e políticos, artistas, intelectuais e escritores e até espiões – antes e depois do 25 de Abril. O serviço, sempre atento, é parte do sucesso da casa, feito de forma clássica. A lista com pratos de cozinha francesa e galega, que mantém o cocktail de marisco nos “acepipes”, o bife raspado nos pratos e a banana flambé nas sobremesas e que tem também bons pratos de caça, como a perdiz ao Madeira, também não mudou. Tudo em cima da linha do mar – nos dias de sol, é obrigatório trocar as salas acolhedoras pela esplanada. 

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Darwin’s Café

  • Belém
Darwin’s Café
Darwin’s Café
©DR

A ciência não está só nos laboratórios do edifício da Fundação Champalimaud. Está também no restaurante, se atentarmos no nome, nas paredes onde há frases do cientista e até na falsa biblioteca. A Fundação Champalimaud já é envolvência arquitectónica que justifique o comentário "rica vista". Mas há mais: de lá de dentro vê-se o rio de uma perspectiva única. Os pratos são leves: há tostas, sandes e bruschettas, mas também torradas e scones.

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Eleven

  • Europeu contemporâneo
  • São Sebastião
Eleven
Eleven
Ana Luzia

Com Joachim Koerper a encabeçá-lo desde o primeiro dia, o restaurante ostenta uma estrela Michelin. O chef é defensor acérrimo da sazonalidade e, portanto, o menu muda a cada estação mantendo sempre a linha da cozinha mediterrânica, com produtos de primeira. Há almoços e jantares à carta, mas pode optar pelo menu de degustação. Ficar numa mesa junto à janela é a cereja no topo do bolo para ter uma refeição com uma vista incrível sobre Lisboa.

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Faz Figura

  • Português
  • São Vicente 
Faz Figura
Faz Figura
DR

É um dos restaurantes lisboetas com localização privilegiada – se escolher uma das mesas junto à janela, tem direito a uma vista desafogada sobre o Tejo e a Margem Sul. A varanda com vista irrepreensível é fechada e assim nem os temporais impedem os comensais de ver atracar os cruzeiros. A carta tem bochecha de porco estufada em vinho tinto, bacalhau à Brás, arroz de peixe, ou lombo de borrego.

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Feitoria

  • Belém
Feitoria
Feitoria
DR

Em 2022, foi confiada a André Cruz uma difícil tarefa: substituir o aclamado João Rodrigues aos comandos do estrela Michelin do Altis Belém. O chef encarou o desafio de frente e hoje tem nas mãos um dos mais entusiasmantes restaurantes de alta-cozinha na cidade. Num espaço que continua a cruzar o clássico com o contemporâneo, a interacção à mesa faz-se tanto com o serviço de sala como com a equipa da cozinha, incluindo o próprio André Cruz. Os menus de degustação são fruto de um trabalho de proximidade com pequenos produtores e de respeito pela sazonalidade dos produtos, para dar nova vida aos sabores tradicionais portugueses.

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Fifty Seconds

  • Haute cuisine
  • Parque das Nações
Fifty Seconds
Fifty Seconds
©Manuel Manso

Com a saída do multi-estrelado Martín Berasategui, assim como do seu braço-direito, Filipe Carvalho, o Fifty Seconds mudou – e para o perceber são precisos muito mais do que os 50 segundos que o elevador da Torre Vasco da Gama demora a levar-nos ao restaurante. Vindo do Vistas, no Algarve (então com uma estrela Michelin), Rui Silvestre afastou o Fifty Seconds da linha clássica do chef espanhol e impulsionou-o para um novo ciclo. No primeiro ano de casa, manteve a estrela. Ao segundo, conquistou a ambicionada segunda estrela Michelin.

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Fortaleza do Guincho

  • Cascais
Fortaleza do Guincho
Fortaleza do Guincho
Gonçao F. Santos

Instalado numa fortaleza do século XVII no Parque Natural de Sintra-Cascais, o restaurante da Fortaleza do Guincho mantém há mais de duas décadas a estrela Michelin, conquistada em 2001. Desde 2018, a cozinha está nas mãos de Gil Fernandes, que então se tornou o chef mais jovem do país a com essa distinção. Inspirado pelo Atlântico que envolve o hotel e pelas paisagens do Guincho, o chef apresenta uma cozinha de autor criativa e técnica, onde os sabores portugueses – sobretudo os ligados ao mar – ganham novas leituras. A proposta organiza-se em menus de degustação que reinterpretam a tradição com produto local, servidos num elegante restaurante panorâmico com vista privilegiada sobre o oceano.

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Honest Greens – Príncipe Real

  • Princípe Real
Honest Greens – Príncipe Real
Honest Greens – Príncipe Real
Hugo Nogueira

Chegaram a Portugal há alguns anos, vindos de Espanha, e não têm tido mãos a medir. A cadeia de restaurantes de comida saudável Honest Greens inaugurou este espaço na Calçada Patriarcal no final de 2023. Tem 615 metros quadrados e um total de 184 lugares, divididos entre o interior e a esplanada. O menu é o que se espera: sazonal, sustentável e saudável, com opções para várias dietas, desde a keto à plant-based. 

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Jamie’s Italian

  • Italiano
  • Princípe Real
Jamie’s Italian
Jamie’s Italian
Manuel Manso

A versão portuguesa do restaurante italiano de Jamie Oliver tem três pisos, com direito a sala privada no -1, e dois terraços com vistas incríveis para o castelo, seguindo, em termos de decoração, a mesma linha dos restaurantes Jamie’s Italian – presuntos e alhos pendurados no bar, à entrada, e decoração em madeira, azul e cobre. A carta é grande, tem o nome dos pratos em inglês para “preservar o espírito britânico" e faz referência aos “mais famosos” ou aos favoritos de Jool, a mulher de Jamie Oliver. 

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Lost In

  • Cafés
  • Avenida da Liberdade/Príncipe Real
Lost In
Lost In
Arlindo Camacho

Os transeuntes mais despistados podem muito bem ignorar a entrada quando caminharem rua fora, mas neste pequeno oásis secreto a vista é uma espécie de abraço redentor de fim de dia (a provar que não é preciso ir à Índia para se sentir embalado pelo pôr-do-sol). Com esta esplanada, Lisboa já conta há anos e, entre cocktails e sabores do Oriente, estão reunidos os ingredientes para um fim de tarde bem passado.

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Ponto Final

  • Português
  • Grande Lisboa
Ponto Final
Ponto Final
Filipe Fortes

O Ponto Final é um pequeno restaurante plantado à beira-rio cujo principal chamariz é a sua grande esplanada com vista frontal sobre Lisboa. É por ela que tanta gente atravessa o Tejo de cacilheiro e faz o resto do percurso a pé até aqui. Com (muita, muita) sorte, a famosa mesa amarela do pontão, mesmo em cima da água, está vaga. No menu, bem português, destaque para os arrozes, para o peixe fresco, as pataniscas ou os pezinhos de coentrada. 

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Rossio Gastrobar

  • Gastropubs
  • Santa Maria Maior
  • 4/5 estrelas
  • Recomendado
Rossio Gastrobar
Rossio Gastrobar
©Manuel Manso

No topo do Altis Avenida, com vista para sobre a praça do Rossio, o Castelo e o Elevador de Santa Justa, mais o rio lá ao fundo, qualquer hora é perfeita para descobrir as propostas do chef João Correia. É um dos postais mais cobiçados de Lisboa, mas não se fica por aí: o conceito une gastronomia e mixologia como poucos outros sítios na cidade. Na carta, é evidente a influência da cozinha portuguesa, com um cunho de autor e uma aposta na sazonalidade (quem estiver à procura de uma experiência mais aprofundada, tem o Menu do Chef, de cinco momentos). Aproveite óptima carta de vinhos para a harmonização, ou arrisque na criativa carta de cocktails da premiada e exímia head bar manager Flavi Andrade.

Leia a crítica

Seen by Olivier

  • Avenida da Liberdade
Seen by Olivier
Seen by Olivier
©DR

Depois de testado e aprovado em São Paulo – a revista brasileira Veja considera-o um dos melhores e mais badalados restaurantes da cidade –, o Seen instalou-se no nono piso do Tivoli, com uma vista incrível sobre a cidade. O tronco de árvore dentro do bar e as folhas a cobrir o tecto dão as boas-vindas, mas é o balcão de sushi que mais deslumbra, com a parede em frente envidraçada, desimpedindo a vista até ao rio.

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Suba

  • Global
  • Chiado/Cais do Sodré
Suba
Suba
DR

O palacete em pleno Miradouro de Santa Catarina foi todo renovado para se transformar no luxuoso Verride Palácio Santa Catarina. No último andar, o restaurante de fine dining Suba é como se fosse um pequeno miradouro com vista sobre toda a cidade. Chefiado pelo transmontano Fábio Alves, respeita a sazonalidade e o produto com uma dose de criatividade.

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SUD Lisboa Terrazza

  • Italiano
  • Belém
SUD Lisboa Terrazza
SUD Lisboa Terrazza
©DR

O Sud Lisboa Terrazza tem uma piscina e pool bar à noite no primeiro andar, e um restaurante com dois espaços diferentes, esplanada e quiosque no rés-do-chão. A sala do restaurante é gigante – são 240 lugares e cerca de 30 pessoas na cozinha. À entrada há um forno com os pizzaiolos a trabalhar ao lado e um bar onde se bebe qualquer coisa enquanto se espera ou se faz tempo até ao jantar; há uma sala com um ambiente mais calmo e recolhido e outra com muita luz e com o tecto coberto de folhas.

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Terraço Editorial

  • Baixa Pombalina
Terraço Editorial
Terraço Editorial
DR/Terraço Editorial

A vista do último piso da icónica Pollux para as ruínas do Convento do Carmo e telhados lisboetas, continua a ser um segredo, ainda que mal guardado, da cidade. Este oitavo piso já teve muitas vidas – de snack-bar passou a restaurante com dedo de Miguel Castro e Silva, voltou a café e agora é Terraço Editorial, um restaurante-bar e biblioteca de vinhos. A carta de comida divide-se em petiscos, tábuas e sandes, pratos principais e sobremesas, e a acompanhar tudo isto, 190 vinhos – mas não se assuste, terá alguém para o ajudar na hora de escolher o vinho.

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Varanda de Lisboa

  • Mediterrâneo
  • Santa Maria Maior
Varanda de Lisboa
Varanda de Lisboa
DR

A vista 360 é motivo suficiente para visitar a Varanda de Lisboa, no Hotel Mundial, mas de há uns tempos para cá que há duas outras boas razões para o fazer. Não só o espaço passou por uma renovação e está mais elegante como a carta foi toda ela repensada para homenagear a cozinha tradicional portuguesa. O período de almoço é um dos pontos altos do restaurante.

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Via Graça

  • São Vicente 
Via Graça
Via Graça
DR

Inaugurado em 1988, mas entretanto remodelado, o Via Graça tem uma vista sobre a cidade melhor do que muitos miradouros, uma ementa requintada e criativa, inspirada na gastronomia portuguesa, e uma vasta carta de vinhos. Na cozinha está o chef Miguel Palma, que não dispensa na carta pratos como polvo à Lagareiro, cabrito no forno, robalo ao sal, ou sobremesas como pudim Abade de Priscos. Há também um menu de degustação.

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Lisboa gastronómica

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