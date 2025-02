O restaurante de alta cozinha vegetariana era apontando há muito tempo para as estrelas Michelin e foi quando mudou de morada para um espaço maior e com melhores condições, no Largo do Rato, que acabou por conquistar os inspectores do Guia Michelin. A distinção, porém, tem dado que falar, pela ausência na gala. Quando o Arkhe foi anunciado como um dos novos restaurantes estrelados, o chef João Ricardo Alves não apareceu, nem o sócio Alejandro Chávarro, nem ninguém em representação de ambos. À Time Out, o Alejandro admitiu algumas dificuldades, especialmente a nível de equipa. “É a realidade de um restaurante independente. Às vezes, não dá para sair. Estávamos a trabalhar." Com a equipa reduzida e por opção estratégica, o Arkhe passou a funcionar apenas ao jantar e com apenas um menu de degustação (115€/220€ com harmonização). Foi neste contexto também que nasceu o Arkhave – Wine Bar, um bar de vinhos a funcionar na parte da frente do restaurante de segunda a sexta-feira, a partir das 17.00.