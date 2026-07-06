As melhores marisqueiras em Lisboa

"A maior e melhor marisqueira do distrito de Setúbal". É com esta afirmação arrojada que se apresenta a Cabrinha, marisqueira que começou a ganhar fama em Cacilhas há mais de meio século. Lagostas, lavagantes, gambas, ameijoas, canilhas, sapateiras, búzios, cadelinhas, percebes, ostras: a variedade é muita e a frescura nunca desilude.
Se é verdade que o marisco parece saber sempre melhor no Verão, também é certo que as mariscadas nunca são demais. Há que aproveitar o facto de sermos um país costeiro, rico em matéria-prima. Nesta lista de restaurantes dedicados ao marisco, em Lisboa e arredores, encontra verdadeiras instituições da região. O melhor é pedir o seu babete, sem vergonha, e lambuzar-se à vontade. Camarão, lingueirão, amêijoa, caranguejo, santola, percebes, lavagante... há de tudo. Para rematar, uma clássica toalhita perfumada, um prego do lombo – a mais tradicional sobremesa de marisqueira – e uma, duas, três cervejas a estalar.
Recomendado: As 12 melhores cervejarias em Lisboa