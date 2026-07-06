Subscrever
Procurar
Idioma:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Marisqueira Azul
Estúdio Cozinha | Marisqueira Azul
Estúdio Cozinha

As melhores marisqueiras em Lisboa

À procura de bons restaurantes para uma bela mariscada? Escolha a sua mesa e não tenha vergonha de pedir um babete. Vai precisar.

Cláudia Lima CarvalhoBeatriz Magalhães
Escrito por Cláudia Lima Carvalho e Beatriz Magalhães
Publicidade

Se é verdade que o marisco parece saber sempre melhor no Verão, também é certo que as mariscadas nunca são demais. Há que aproveitar o facto de sermos um país costeiro, rico em matéria-prima. Nesta lista de restaurantes dedicados ao marisco, em Lisboa e arredores, encontra verdadeiras instituições da região. O melhor é pedir o seu babete, sem vergonha, e lambuzar-se à vontade. Camarão, lingueirão, amêijoa, caranguejo, santola, percebes, lavagante... há de tudo. Para rematar, uma clássica toalhita perfumada, um prego do lombo – a mais tradicional sobremesa de marisqueira – e uma, duas, três cervejas a estalar.

Recomendado: As 12 melhores cervejarias em Lisboa

As 14 melhores marisqueiras em Lisboa

A Cabrinha

  • Frutos do mar
  • Grande Lisboa
A Cabrinha
A Cabrinha
Ana Luzia

"A maior e melhor marisqueira do distrito de Setúbal". É com esta afirmação arrojada que se apresenta a Cabrinha, marisqueira que começou a ganhar fama em Cacilhas há mais de meio século. Lagostas, lavagantes, gambas, ameijoas, canilhas, sapateiras, búzios, cadelinhas, percebes, ostras: a variedade é muita e a frescura nunca desilude.

Ler mais

A Pastorinha

  • Cascais
A Pastorinha
A Pastorinha
DR

A Pastorinha é um clássico na Praia de Carcavelos que ganhou uma vida renovada em 2017 quando o grupo Sana ficou com o restaurante. Mantém-se um porto seguro para marisco e peixe com um serviço à antiga, irrepreensível, onde tudo chega à mesa num carrinho. No marisco, a oferta recai nos exemplares da nossa costa, muitos disponíveis no aquário à vista de todos na sala. 

Ler mais
Publicidade

A Penalva da Graça

  • Português
  • São Vicente 
A Penalva da Graça
A Penalva da Graça
Francisco Romão Pereira

Para grandes refeições ou para picar enquanto bebe um ou outro copo, a Penalva da Graça pode ser a resposta. Em poucos sítios de Lisboa encontra marisco com esta relação preço/qualidade (percebes, amêijoas, camarão). O arroz de marisco é um ex libris da casa, e a dose para dois serve três à vontade. 

Ler mais

Azenhas do Mar

  • Sintra
Azenhas do Mar
Azenhas do Mar
Fotografia: Ana Luzia

A idílica localidade em que está inserido deu o nome a este clássico restaurante de peixe e marisco, onde as refeições são feitas numa sala envidraçada em cima da piscina e da praia das Azenhas do Mar. E se não é mesmo isto que apetece num dia de sol radioso ou de chuva e mar bravo? Comece pelas amêijoas à Bulhão Pato e pela salada de polvo, lambuze-se com o camarão frito (não se esqueça das torradas para mergulhar no molho), siga para os percebes e depois divida um bife de atum ou do lombo. Aqui é tudo óptimo.

Ler mais
Publicidade

Cervejaria Ramiro

  • Frutos do mar
  • Intendente
Cervejaria Ramiro
Cervejaria Ramiro
Arlindo Camacho

Percebes carnudos, ostras frescas, carabineiros impecáveis, santola honesta e prego do lombo sempre certeiro. Casa de culto lisboeta, o Ramiro transformou-se num fenómeno global depois de uma visita de Anthony Bourdain – e a fila nunca parou de engrossar. A espera – a qualquer hora do dia – é um problema. É preciso tirar senha numa maquineta e aguardar que o número seja chamado, como numa repartição qualquer. Mas, uma vez lá dentro, compensa. Se compensa! Num ambiente de caos organizado, de Torre de Babel, é tudo servido com qualidade, eficiência e atenção, até para que nunca falte cerveja na mesa.

Ler mais

Cervejaria Ribadouro

  • Frutos do mar
  • Avenida da Liberdade
Cervejaria Ribadouro
Cervejaria Ribadouro
Joana Malaquias

É uma das mais antigas marisqueiras de Lisboa, a celebrar mais de 70 anos de existência. O saber e a exigência mantêm-se para que à mesa chegue sempre o melhor e mais fresco marisco. Em plena Avenida da Liberdade, goza de uma esplanada de luxo, apoiada por um quiosque – dali até pode não conseguir ver os aquários e a montra do marisco, mas não se apoquente porque a carta é exactamente a mesma do restaurante. O que mais sai é o camarão tigre, mas pode sempre pedir que lhe componham a travessa com sapateira, percebes, gamba da costa ou até lagosta ou lavagante. E quer saber o melhor? O marisco é servido até tarde (01.30).

Ler mais
Publicidade

Eduardo das Conquilhas

  • Cascais
Eduardo das Conquilhas
Eduardo das Conquilhas
Fotografia: Manuel Manso

O senhor Eduardo instalou-se na Parede para vender uns pastéis de bacalhau e croquetes, mas rapidamente criou viveiros para abastecer a cervejaria e o negócio resultou de tal maneira que já ninguém se lembra de pedir um rissol quando pode pedir uma sapateira recheada ou as conquilhas num molho de coentros, alho e azeite que dão nome à casa. As mariscadas têm preços em conta – a mais económica leva 300gr de gamba Moçambique, 200gr de percebes e 200gr de camarão de Espinho. Não estranhe por isso se tiver de esperar por mesa, assim sempre ganha tempo para pensar bem no que quer já que a lista de marisco é longa. 

Ler mais

Mar do Inferno

  • Frutos do mar
  • Cascais
Mar do Inferno
Mar do Inferno
©DR

Bruxas do Guincho, percebes da Roca, navalheiras de Cascais: a carta de marisco do restaurante que os cascaenses tratam pelo nome próprio, "Lourdes" ou "Dona Lourdes", tem como estrelas espécies das águas vizinhas. Em caso de muita fome, atire-se à travessa do mar, com robalo, dourada, gambas, mexilhões e acompanhamentos. Ou então, fique-se pela mariscada que não fica nada mal.

Ler mais
Publicidade

Marisco na Praça

  • Cascais
Marisco na Praça
Marisco na Praça
©Ana Luzia

Percebes, amêijoas, ostras, canilhas, bruxas, camarões, carabineiros, sapateira, lambujinhas e, como não pode faltar numa marisqueira que se preze, pregos. Este restaurante integrado na peixaria do mercado de Cascais funciona quase como uma ida às compras: primeiro escolhe o marisco que quer, a quantidade e a forma como o quer cozinhado. Depois decide se come ali mesmo ou se leva para casa. A marina de Cascais é a segunda casa, com uma esplanada com vista para o farol e as embarcações alinhadas.

Ler mais

Marisqueira Azul

  • Frutos do mar
  • Santa Maria Maior
Marisqueira Azul
Marisqueira Azul
Manuel Manso

Manuel Aguiar tem décadas disto e é sem falsas modéstias que se apresenta como uma das pessoas que mais sabe de marisco em Portugal. No coração da Lisboa turística, criou uma marisqueira com produto escolhido a dedo – frescura é o lema da casa – e um serviço de excelência. Amêijoas, gambas, lingueirão (aqui, canivetes), camarão (tigre e do Algarve), carabineiro, sapateira, lagosta, lavagante. Nada falha. Quando é tempo deles, também há percebes das Berlengas, cavacos dos Açores e santolas. No resto da carta, encontra peixe grelhado, pica-pau do lombo ou o inevitável prego de novilho. A Marisqueira Azul faz parte da selecção do Time Out Market.

Ler mais
Publicidade

Marisqueira do Lis

  • Cervejarias
  • Intendente
Marisqueira do Lis
Marisqueira do Lis
DR

Fundada em 1973, esta marisqueira sofre com o sucesso do vizinho Ramiro, ou nem tanto, já que muitas vezes para fugir às filas é aqui que muitos comensais acabam por se refastelar. Pode não ter a fama do Ramiro, mas a qualidade não lhe fica atrás. As montras de lavagantes, lagostas e sapateiras são vistosas. Têm viveiros próprios e uma oferta grande de mariscos frescos, peças de carne ou peixe na vitrine. É, habitualmente, santuário para quem gosta de um bom petisco enquanto vê a bola. 

Ler mais

Nunes Real Marisqueira

  • Frutos do mar
  • Belém
Nunes Real Marisqueira
Nunes Real Marisqueira
Mariana Valle Lima

A Nunes Real Marisqueira é uma casa renovada. Subiu o nível em tudo. O espaço é bem maior e a decoração exuberante, com dourados reluzentes tons, sofás de veludo, colunas, frisos, luxuosos candeeiros. O preço acompanhou. O marisco nacional continua a ser a aposta, mas a carta evoluiu e, com produto sólido e um serviço irrepreensível, é também no prato que se justificam contas mais pesadas. Brilham as amêijoas à Bulhão Pato, o casco de santola, as puntillitas de fritura exemplar e os filetes de peixe-galo com açorda de ovas. 

Ler mais
Publicidade

O Farol

  • Frutos do mar
  • Grande Lisboa
O Farol
O Farol
Manuel Manso

É difícil ignorar esta marisqueira de Cacilhas, com vista para Lisboa, mesmo em frente ao terminal de onde partem (e chegam) os cacilheiros. O Farol é uma casa centenária, famosa pela variedade e pela qualidade do marisco, mas também pelas condutas e depósitos que fazem com que a cerveja seja produzida, transportada e servida aqui sem nunca deixar de estar bem gelada. Temos por hábito dizer por aqui para desconfiar de restaurantes que anunciam os seus pratos em fotografias coladas à porta ou dentro do restaurante, mas não é o caso aqui. As fotos servem apenas de guia para saber o que cada misto de marisco inclui – há mais de dez combinações possíveis. 

Ler mais

O Palácio

  • Frutos do mar
  • Estrela/Lapa/Santos
O Palácio
O Palácio
Manuel Manso

Quem não é de Alcântara, costuma falar no “largo das cervejarias” para referir a intersecção entre as ruas Prior do Crato, Viera da Silva e Maria Pia. Hoje contam-se ali quatro casas de marisco e uma delas chama-se, apropriadamente, O Palácio, membro de pleno direito da real lista das melhores marisqueiras de Lisboa. Aqui moram navalheiras, canilhas, percebes e outros vícios do mar, mas também uma ementa do dia bastante recomendável.

Ler mais

Novidades e estrelas gastronómicas

Recomendado
    Últimas notícias
      Publicidade
      Voltar ao topo

      Sobre nós

      Contacte-nos

      Time Out Worldwide

        Mapa do site
        © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.