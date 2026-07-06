As melhores marisqueiras em Lisboa

É uma das mais antigas marisqueiras de Lisboa, a celebrar mais de 70 anos de existência. O saber e a exigência mantêm-se para que à mesa chegue sempre o melhor e mais fresco marisco. Em plena Avenida da Liberdade, goza de uma esplanada de luxo, apoiada por um quiosque – dali até pode não conseguir ver os aquários e a montra do marisco, mas não se apoquente porque a carta é exactamente a mesma do restaurante. O que mais sai é o camarão tigre, mas pode sempre pedir que lhe componham a travessa com sapateira, percebes, gamba da costa ou até lagosta ou lavagante. E quer saber o melhor? O marisco é servido até tarde (01.30).