Agência, São Bento
RITA CHANTRE
RITA CHANTRE

Os novos bares em Lisboa que tem mesmo de conhecer

Juntamos a sede à vontade de conhecer as novidades e dizemos-lhe quais os bares que abriram em Lisboa nos últimos meses.

Mauro Gonçalves
Editado por Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
Escrito por: Mauro Gonçalves e Hugo Geada
Que não lhe faltem opções se a ideia for entrar num bar para se surpreender com a carta de cocktails, ou então ter uma mão-cheia de vinhos escolhidos a dedo à disposição. Em Lisboa, o roteiro de bebidas depois do pôr-do-sol tem crescido – no centro da cidade, ou em localização mais inesperadas. Se a novidade é o critério que mais valoriza, vá por nós, que acabámos de reunir numa lista os novos bares em Lisboa que tem mesmo de conhecer. Quanto ao brinde, não podemos fazê-lo por si.

Recomendado: Karaoke em Lisboa: sítios para cantar fora do duche

 

Os novos bares em Lisboa que tem de conhecer

Rosie's

  • Lisboa
Rosie's
Rosie's
RITA CHANTRE

O Rosie’s, na Rua do Forno do Tijolo, é um bar de vinhos naturais criado por Sophie Doran, australiana de Melbourne que viveu em Paris antes de se mudar para Lisboa. Com ambiente intimista e minimalista, funciona como uma sala de estar aberta ao bairro, servindo vinhos internacionais, cervejas, cocktails e petiscos, como antipasti ou boquerones. O espaço também funciona como mercearia e aposta em vinhos orgânicos de pequenos produtores. 

Agência

  • Chiado/Cais do Sodré
Agência
Agência
RITA CHANTRE

Como em qualquer bar de tipologia minimamente clássica, a vida gira em torno do balcão – até porque é a forma mais fácil de dar dois dedos de conversa com Pavel Chasovnikov, o proprietário do Agência. Abriu portas em Maio de 2025 e a grande especialidade são os cocktails de assinatura. A carta de coquetelaria que muda de dois em dois meses. Sobre o balcão está o menu com oito cocktails formulados em casa. Custam todos 10€ e em todos encontramos ingredientes colhidos directamente da terra. 

Nata

  • Lisboa
Nata
Nata
RITA CHANTRE

Abbie Gill idealizou este espaço para ser mais do que uma garrafeira. Embora os vinhos estejam na base do projecto, a agenda mensalmente partilhada no Instagram dá-lhe outra vida. Vinhos são 120, todos naturais ou orgânicos. Os rótulos portugueses podem estar em maioria, mas não são os únicos a ter lugar nestas prateleiras. Há vinhos espanhóis, italianos, húngaros e muitas outras fronteiras para atravessar. Acima de tudo, Abbie quer contar a história de cada pequeno produtor e surpreender os clientes com sabores, tons ou proveniências diferentes do habitual. Entram nesta categoria os vinhos produzidos por mulheres, uma secção em crescimento, mas também os rosés, os espumantes e os vinhos laranja, que suscitam cada vez mais a curiosidade de quem entra no wine bar.

Croqui

  • Estrela/Lapa/Santos
Croqui
Croqui
Rita Chantre

Em Alcântara, o Croqui é um bar descomplicado. Mas não só. É também um espaço de produção e preparação, onde, das nove às cinco e fazendo jus ao nome, começam a ganhar forma as obras coqueteleiras que a equipa liderada por Constança Cordeiro vai terminar nos seus outros bares, a Toca da Raposa e o Uni.

Fúria

  • Chiado/Cais do Sodré
Fúria
Fúria
Francisco Dias

Abriu em Setembro de 2024, uma aventura de cinco sócios. Não estamos num simples bar, mas sim num laboratório de cocktails, onde até o ruído dos rótulos das espirituosas é anulado, com o recurso a garrafas padronizadas – com tampas de inox. No menu, há uma dúzia de cocktails de assinatura – alguns já estão preparados e são servidos à pressão, numa das torneiras instaladas atrás do bar, enquanto outros são feitos à vista. Não faltam os clássicos, embora com menor expressão da carta, nem os mocktails.

Casa Farta

  • Lisboa
Casa Farta
Casa Farta
RITA CHANTRE

Primeiro, surgiu o espaço, uma excelente esquina a unir a Forno do Tijolo com a de Moçambique. Só depois a ideia de fazer dele uma garrafeira, mas onde o vinho também sai a copo e acompanha agradavelmente com petiscos. A Casa Farta vive em torno de um balcão corrido, cercado de bancos. É ali que se joga conversa fora, sempre de copo na mão, e se resolvem os dilemas sobre que vinho levar para casa. São à volta de 160 referências, todas portuguesas e de todo o Portugal.

