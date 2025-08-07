O Rosie’s, na Rua do Forno do Tijolo, é um bar de vinhos naturais criado por Sophie Doran, australiana de Melbourne que viveu em Paris antes de se mudar para Lisboa. Com ambiente intimista e minimalista, funciona como uma sala de estar aberta ao bairro, servindo vinhos internacionais, cervejas, cocktails e petiscos, como antipasti ou boquerones. O espaço também funciona como mercearia e aposta em vinhos orgânicos de pequenos produtores.
Que não lhe faltem opções se a ideia for entrar num bar para se surpreender com a carta de cocktails, ou então ter uma mão-cheia de vinhos escolhidos a dedo à disposição. Em Lisboa, o roteiro de bebidas depois do pôr-do-sol tem crescido – no centro da cidade, ou em localização mais inesperadas. Se a novidade é o critério que mais valoriza, vá por nós, que acabámos de reunir numa lista os novos bares em Lisboa que tem mesmo de conhecer. Quanto ao brinde, não podemos fazê-lo por si.
Recomendado: Karaoke em Lisboa: sítios para cantar fora do duche