Restaurantes abertos até tarde em Lisboa

Passando a agitação habitual do Bairro do Avillez, escondida naquela que parece uma simples estante fica a porta que dá acesso ao Mini Bar, que se mudou para aqui vindo do teatro São Luiz – e só isso é já motivo para se marcar um jantar. A comida é o que se espera de um restaurante de José Avillez, embora longe do que faz no Belcanto, com duas estrelas Michelin. No Mini Bar fica-se a conhecer a comida do chef, de forma mais descontraída, mas ainda assim com toda a técnica. O ambiente é festivo (há DJ e animação ao vivo) e até às 23.30 é sempre possível marcar mesa. A cozinha fecha à 01.00.