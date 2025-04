O restaurante fica nas Laranjeiras e aos almoços enche-se de uma clientela fiel que vai de escritorários a atletas do Benfica e do Sporting, dois clubes sempre pacificamente representados. Não admira, porque a comida da Tia Alice, natural da Ilha de São Vicente, dá muita energia, sempre pratos do dia de raiz africana, da moqueca à moamba, com passagem por Portugal (atenção ao arroz de pato de fusão cabo-verdiana ou às iscas de porco). O que nunca muda é a cachupa, para muitos a melhor de Lisboa, que pode ser do tipo refogada (do dia anterior, com ovo estrelado) ou cachupa rica. Reservar em dias de jogo do Benfica.