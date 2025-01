A funcionar desde Setembro, no Cais do Sodré, no Taza aposta-se numa carta simples e rápida. Taza em árabe traduz-se para fresco. Quando passamos pelo balcão somos confrontados com um grande forno, onde é colocado o pão Kaaké, a estrela do menu. Uma mistura entre o pão pita e o bagel é coberto com sementes de sésamo e farelo de trigo, infundido com uma especiaria feita de sementes de cereja, que lhe confere um aroma de baunilha. Do Mercado da Ribeira chega grande parte dos ingredientes, do Médio Oriente, essencialmente, as especiarias.