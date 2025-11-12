Lisboa

Lisboa

Paredão Cascais
Fotografia: Joana Freitas | Paredão de Cascais
Fotografia: Joana Freitas

Gastar calorias sem gastar dinheiro? É nos ginásios ao ar livre em Lisboa

O que não faltam por aí são ginásios ao ar livre. Só não fica em forma se não quiser.

Beatriz Magalhães
Escrito por Beatriz Magalhães
Jornalista
Equipamentos de fitness municipais, paredões, espaços verdes e amplos... Enfim, há uma variedade de locais onde pode compensar os excessos calóricos. Nestes ginásios ao ar livre em Lisboa, e não só, pode aventurar-se num treino solitário ou com uma grupeta de amigos – e sem gastar um tostão. E não, não é ginástica de reformado. É de bem informado (depois de ler este artigo de uma ponta à outra, claro). Deixe-se de desculpas e dê à perna, aos braços e ao corpo no geral, que o sedentarismo está fora de moda.

Recomendado: Os melhores sítios para correr em Lisboa

Ginásios ao ar livre em Lisboa

Parque Calisténico do Parque das Nações

  • Atracções
  • Parque das Nações
Parque Calisténico do Parque das Nações
Parque Calisténico do Parque das Nações
©Junta de Freguesia do Parque das Nações

A calistenia é um método de exercício físico que usa apenas o peso do corpo para desenvolver a agilidade, força e resistência física, sem recurso a aparelhos de musculação ou pesos e halteres. Este parque, na Rua Chen He, tem uma área de 390 metros quadrados e inclui tripla barra francesa de flexões, barra ondulada, equipamentos de barras paralelas baixas, barras paralelas duplas ou colunas de exercício, entre outros equipamentos. E fica perto da área desportiva norte do Parque das Nações, onde também há um skate park, uma pista de pumptrack e três campos de basquetebol de rua.

Ler mais

Parque do Arco do Cego

  • Atracções
  • Parques e jardins
  • Avenidas Novas
Parque do Arco do Cego
Parque do Arco do Cego
© CML

Aqui há espaço para grupos de piquenique, amigos que vão só beber um copo ao final do dia ou então para os adeptos do fitness, que precisam de espaço para correr, rebolar, ir ao chão, saltar e voltar a pôr os pés na terra. Há algum equipamento de exercício, mas também pode puxar pela imaginação e fazer-se ao piso relvado.

Ler mais
Monsanto

  • Coisas para fazer
  • Benfica/Monsanto
Monsanto
Monsanto
©Arlindo Camacho

A par com os piqueniques, eis outro motivo para rumar a Monsanto: fazer exerício físico. Tem pista de ciclismo, zonas para corridas, mesas de pingue-pongue, pista de patinagem e skate, parede de escalada, campos de ténis e basquete… não lhe falta nada.

Ler mais

Campo Mártires da Pátria

  • Atracções
  • Parques e jardins
  • Lisboa
Campo Mártires da Pátria
Campo Mártires da Pátria

Duas razões trazem este jardim até aqui: o nanocomplexo para desportos de grupo com mesa de pingue-pongue e campo de basquetebol (este foi pintado de alto abaixo por Akacorleone e está uma maravilha para bater umas bolas e tirar fotos), mas também a zona ajardinada, bem boa para perder umas calorias.

Ler mais
Jardim de Campolide

  • Coisas para fazer
  • Campolide
Jardim de Campolide
Jardim de Campolide
Fotografia: Ana Luzia

Chama-se Jardim Amnistia Internacional, mas quase ninguém o trata pelo verdadeiro nome. Também apostamos em como os frequentadores preferem que faça o seu exercício no circuito de manutenção. Se não gosta dos mirones que passam e olham enquanto pinga de suor, este é o jardim perfeito. É que são poucos os que o frequentam.  

Ler mais

Jardim do Torel

  • Atracções
  • Parques e jardins
  • Avenida da Liberdade/Príncipe Real
Jardim do Torel
Jardim do Torel

Tem o audacioso nome de fitness park, fica na parte superior do Jardim do Torel e tem vista sobre o vale da Avenida da Liberdade e a colina de São Roque. Uma beleza. Há quatro equipamentos em muito bom estado, entre os quais um familiar da elíptica e uma máquina tai chi wheels para trabalhar articulações.

Ler mais
Jardim de Santos

  • Atracções
  • Parques e jardins
  • Santos
Jardim de Santos
Jardim de Santos
Fotografia: Mariana Valle Lima

O Jardim de Santos está verde quem nem uma alface fresca e tem um circuito de manutenção. Reúna dois ou três amigos e entretenha-se a saltar de posto em posto. Podem simular condução, remos e passeios de bicicleta ou então fazer umas flexões e burpees como quem não quer a coisa.

Ler mais

Parque Urbano do Jamor

  • Coisas para fazer
  • Oeiras
Parque Urbano do Jamor
Parque Urbano do Jamor
©Mariana Valle Lima

Pode levar os sapatos da moda e o chapéu de palha. Mas aqui o dress code é outro: fato de treino e ténis de corrida. Ideal para quem não consegue imaginar um fim-de-semana sem fazer desporto, o parque do Jamor é um verdadeiro ginásio ao ar livre. Sem jóia nem mensalidade. Tem pistas de corrida bem definidas entre as zonas verdes e os canais de água, está equipado com aparelhos de exercício enferrujados mas eficazes. Se levar os miúdos, há uma zona de recreio com construções em madeira dignas de pequenos Indiana Jones.

Ler mais
Parque das Artes e do Desporto

  • Coisas para fazer
  • Grande Lisboa
Parque das Artes e do Desporto
Parque das Artes e do Desporto
Fotografia: Manuel Manso

A Amadora tem um amor cada vez mais verde pelo Parque das Artes e do Desporto, uma antiga lixeira convertida num parque de lazer. Foram plantadas 1552 árvores no terreno que compreende uma área de nove hectares e onde cabem três campos de futebol, três campos de ténis, dois campos de padel, um campo de disc golf (modalidade que substitui as bolas e os tacos por discos voadores), dois dog parks, três circuitos (um infantil, outro de caminhada com três quilómetros e ainda outro de esculturas), equipamentos de desporto uma zona de espectáculos – tudo ao ar livre. 

Ler mais

Parque Activo do Vale do Silêncio

  • Coisas para fazer
  • Encarnação
Parque Activo do Vale do Silêncio
Parque Activo do Vale do Silêncio
© Câmara Municipal de Lisboa

No Parque Activo do Vale do Silêncio, não só pode praticar fitness, calistenia e street workout, como também escalada. O espaço de actividade física agrega três áreas, preparadas para adultos e crianças. Nas áreas de fitness e calistenia, há equipamentos prontos a ser usados. Para os mais aventureiros, a estrutura artificial de escalada inclui dois boulders e uma parede de 12 metros de altura. Pode usufruir deste último espaço aos sábados e domingos, entre as 10.00 e as 18.00 (de 1 de Abril a 30 de Setembro) e entre as 10.00 e as 14.00 (de 1 de Janeiro a 31 de Março e de 1 de Outubro a 31 de Dezembro). O horário pode sofrer alterações, consoante as reservas de espaço e condicionamento do complexo.     

Ler mais
Parque Urbano do Vale de Chelas

  • Atracções
  • Parques e jardins
  • Marvila
Parque Urbano do Vale de Chelas
Parque Urbano do Vale de Chelas
Américo Simas

Estende-se ao longo das freguesias de Marvila e do Areeiro e ao longo dos seus 13 hectares encontra um parque hortícola com 219 talhões para a práctica de agricultura urbana. Se é de modalidades radicais que gosta, há um skatepark com cerca de 2000 metros quadrados. Há também mesas de ping-pong e uma ponte ciclopedonal. 

Ler mais

Polidesportivo Marquês de Abrantes

  • Coisas para fazer
  • Grande Lisboa
Polidesportivo Marquês de Abrantes
Polidesportivo Marquês de Abrantes
© Câmara Municipal de Lisboa

O Polidesportivo Marquês de Abrantes, inaugurado em Fevereiro de 2023, foi construído a pedido da população local, numa reunião do município em 2018. Apesar de não ter as medidas oficiais para desporto federado, o espaço acolhe equipamentos para a práctica de basquetebol, voleibol e futsal, incluindo uma bancada para 60 pessoas. É também acessível a pessoas com mobilidade reduzida.   

Ler mais
Parque Calisténico de Marvila

  • Coisas para fazer
  • Marvila
Parque Calisténico de Marvila
Parque Calisténico de Marvila
Luís Filipe Catarino e Lisboa Ocidental SRU

Em Marvila, há um parque dedicado à calistenia e ao street workout. Ao utilizar os equipamentos desportivos gratuitos ao ar livre, pode usar o peso do próprio corpo para ficar em forma. Já o street workout consiste num treino que utiliza movimentos calisténicos, acrobáticos, geralmente executados em forma de freestyle, contando com uma influência da ginástica acrobática e do parkour.

Ler mais
Fitness Park da Guia

  • Desporto
  • Ginásios e centros de fitness
  • Cascais
Fitness Park da Guia
Fitness Park da Guia
DR

Se o paredão e a ciclovia de Cascais convidam a puxar pelos músculos, o ginásio inaugurado em 2017 na Avenida Diana Spencer, perto da Casa da Guia, com oito estações de treino, vem ajudar à festa. Há postos informativos para usar os aparelhos sem provocar lesões e o melhor de tudo fica para o fim: o Fitness Park da Guia tem uma belíssima vista para o mar, para uma malhação ainda mais inspirada.

Ler mais

Paredão de Cascais

  • Coisas para fazer
  • Cascais
Paredão de Cascais
Paredão de Cascais
Fotografia: Joana Freitas

Percorrer o paredão de Cascais a pé corresponde a um exercício à beira-mar de quase três quilómetros, entre São João do Estoril e Cascais (ou entre as praias da Azarujinha e da Conceição, se preferir medir a coisa em areais). Ao longo do paredão vai encontrar equipamentos de fitness, uma paragem (ou várias) onde não vale descansar.

Ler mais

