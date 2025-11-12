Gastar calorias sem gastar dinheiro? É nos ginásios ao ar livre em Lisboa

No Parque Activo do Vale do Silêncio, não só pode praticar fitness, calistenia e street workout, como também escalada. O espaço de actividade física agrega três áreas, preparadas para adultos e crianças. Nas áreas de fitness e calistenia, há equipamentos prontos a ser usados. Para os mais aventureiros, a estrutura artificial de escalada inclui dois boulders e uma parede de 12 metros de altura. Pode usufruir deste último espaço aos sábados e domingos, entre as 10.00 e as 18.00 (de 1 de Abril a 30 de Setembro) e entre as 10.00 e as 14.00 (de 1 de Janeiro a 31 de Março e de 1 de Outubro a 31 de Dezembro). O horário pode sofrer alterações, consoante as reservas de espaço e condicionamento do complexo.