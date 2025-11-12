Gastar calorias sem gastar dinheiro? É nos ginásios ao ar livre em Lisboa

A calistenia é um método de exercício físico que usa apenas o peso do corpo para desenvolver a agilidade, força e resistência física, sem recurso a aparelhos de musculação ou pesos e halteres. Este parque, na Rua Chen He, tem uma área de 390 metros quadrados e inclui tripla barra francesa de flexões, barra ondulada, equipamentos de barras paralelas baixas, barras paralelas duplas ou colunas de exercício, entre outros equipamentos. E fica perto da área desportiva norte do Parque das Nações, onde também há um skate park, uma pista de pumptrack e três campos de basquetebol de rua.
Equipamentos de fitness municipais, paredões, espaços verdes e amplos... Enfim, há uma variedade de locais onde pode compensar os excessos calóricos. Nestes ginásios ao ar livre em Lisboa, e não só, pode aventurar-se num treino solitário ou com uma grupeta de amigos – e sem gastar um tostão. E não, não é ginástica de reformado. É de bem informado (depois de ler este artigo de uma ponta à outra, claro). Deixe-se de desculpas e dê à perna, aos braços e ao corpo no geral, que o sedentarismo está fora de moda.
