Esta visita orientada de 18 de Fevereiro é um imperdível dois em um. Domingo vai ficar a conhecer a história do antigo Convento da Madre de Deus, fundado em 1509 pela rainha D. Leonor, e as alterações que foi sofrendo, consoante a necessidade ou o gosto estético. Por exemplo, a igreja, embora seja de 1550, tornou-se, após as intervenções dos séculos XVII e XVIII, num dos mais notáveis exemplares do gosto decorativo barroco em Portugal.

Além disso, vai conhecer a história do azulejo em Portugal, através desta colecção ímpar, ficando a perceber também como são produzidos através dos tempos. E vai ver os tesouros do museu, ou seja, as peças classificadas como BIN – bens de interesse nacional. É o caso do divertido painel O Casamento da Galinha, na foto, ou do famoso Grande Panorama de Lisboa, que também pode ver em pormenor no site do projecto Lisboa em Azulejo antes do Terramoto de 1755. Conte ainda com curiosidades divertidas, como a de existir um... Não, não vamos contar. Vá à visita.

Rua da Madre de Deus, 4. 18 Fev (Dom) 10.30-12.00. Marcação obrigatória até às 16.00 da sexta-feira anterior para se@mnazulejo.dgpc.pt. Todos os primeiro e terceiro domingos do mês