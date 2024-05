Visita ao Observatório Astronómico de Lisboa

A Time Out diz

Nesta quarta-feira, uma visita que lhe vai ficar na memória. No Observatório Astronómico de Lisboa prepare-se não para um salto no espaço, mas sim para um salto no tempo. É uma instituição científica do século XIX, quando a beleza ainda não tinha dado lugar a ambientes assépticos. E está muitíssimo bem preservado. Chãos em madeiras valiosas, paredes com embutidos de mármore, mobiliário de época e sobretudo o equipamento científico histórico, nomeadamente o da incrível cúpula central, numa sala toda forrada a madeira, vão ficar-lhe na memória. Para não falar do piso superior, cuja cobertura é uma cúpula que gira a toda a volta, 360º, de forma a que se possa apontar o telescópio, com uma objectiva de 38 cm e uma distância focal de 7 metros, para qualquer direcção do universo.

Tapada da Ajuda. Rua da Tapada. Visitas guiadas gratuitas às quartas-feiras 15.00-16.00. Marcações em geral@museus.ul.pt ou 21 392 1808/ 24/ 25.