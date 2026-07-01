São cinco sábados e cinco artistas (ou colectivos) que o prometem pôr a dançar num dos pontos mais altos da cidade. A programação do Pôr do Sol no Castelo volta à carga em 2026, com DJ sets e concertos no Castelo de São Jorge. Este Verão, o alinhamento conta com Umafricana, Violet, DJ Fellaz, Salamandra e Coletivo Gira. A entrada é gratuita.
Pôr do Sol no Castelo
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Castelo de São Jorge
- Rua de Santa Cruz do Castelo
- Lisboa
- 1100-129
- Transporte
- Metro Rossio/Martim Moniz. BUS 737. Eléctrico 12 e 28
- Preço
- Entrada livre
- Horário
- Sáb 19.00-21.00
Datas e horários
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