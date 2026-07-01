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Lisboa

Põr do sol no castelo
Agenda Cultural de lisboa /divulgação

Pôr do Sol no Castelo

  • Coisas para fazer, Concertos
  • Castelo de São Jorge, Castelo de São Jorge
Mauro Gonçalves
Escrito por Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

São cinco sábados e cinco artistas (ou colectivos) que o prometem pôr a dançar num dos pontos mais altos da cidade. A programação do Pôr do Sol no Castelo volta à carga em 2026, com DJ sets e concertos no Castelo de São Jorge. Este Verão, o alinhamento conta com Umafricana, Violet, DJ Fellaz, Salamandra e Coletivo Gira. A entrada é gratuita.

Detalhes

Endereço
Castelo de São Jorge
Rua de Santa Cruz do Castelo
Lisboa
1100-129
Transporte
Metro Rossio/Martim Moniz. BUS 737. Eléctrico 12 e 28
Preço
Entrada livre
Horário
Sáb 19.00-21.00

Datas e horários

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