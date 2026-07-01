A Time Out diz

São cinco sábados e cinco artistas (ou colectivos) que o prometem pôr a dançar num dos pontos mais altos da cidade. A programação do Pôr do Sol no Castelo volta à carga em 2026, com DJ sets e concertos no Castelo de São Jorge. Este Verão, o alinhamento conta com Umafricana, Violet, DJ Fellaz, Salamandra e Coletivo Gira. A entrada é gratuita.