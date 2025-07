Agosto em Lisboa: um guia para passar férias na cidade

A Associação Bandeira Azul da Europa ultrapassou mais uma vez as quatro centenas de praias premiadas em Portugal, com um aumento de seis bandeiras em relação a 2024. Continua a haver vários areais onde pode estender a toalha com a certeza de que está num lugar em boas condições. Isto porque, para conseguir este título, que é atribuído anualmente, é preciso que as praias se candidatem e cumpram um conjunto de critérios de natureza ambiental, segurança e conforto, além de informação e sensibilização ambiental. Em 2025, são 404 as praias com Bandeira Azul, 81 das quais banhadas pelas águas do rio Tejo, e nós dizemos-lhe 28 onde pode mergulhar perto de Lisboa. Para descobrir ainda mais areais, basta consultar os galardoados do ano no site do Programa Bandeira Azul.