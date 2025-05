Agora eles: os calções de banho que vai querer usar este Verão

Depois de delinearmos o plano de ataque para renovar o equipamento balnear para este Verão – para elas, entenda-se –, chegou a altura de deixar algumas sugestões para homens. Os calções de banho são a opção mais consensual na hora de ir a banhos (aproveite e tome também nota das melhores praias), por isso abraçámos a tarefa de juntar as marcas nacionais com mais pinta, quase todas com loja própria em Lisboa. Não se deslumbre com o produto estrangeiro, porque há etiquetas nacionais a competir no mesmo nível ou até ligeiramente superiores.

