As novas lojas em Lisboa que tem mesmo de conhecer

Nasceu em 1988 pelas mãos da francesa France Ame, no mítico e já desaparecido Hotel Estoril Sol, e, apesar de pequena, não demorou muito a transformar-se numa das concept stores com mais pinta da Linha. Em 2003 mudou-se de malas e bagagens para um espaço maior nas Arcadas do Estoril, mesmo em frente aos jardins do Casino, onde vive até hoje entre nomes incontornáveis do mundo da moda como Etro, Alberta Ferretti, Diane Von Furstenberg ou Max Mara. Na Primavera de 2024, inaugurou um novo capítulo desta história que já leva mais de três décadas: ganhou uma nova morada na Marina de Cascais, uma ilha envidraçada com vista para o mar na chamada Fashion Promenade. As marcas presentes nesta loja são as mesmas que podemos encontrar no Estoril, mas a selecção de peças é diferente. "Aqui o estilo é mais mar, mais praia, mais Riviera. Combina com a Marina", diz Anne Amorim, responsável pela comunicação. Destaque para o swimwear da brasileira Lenny Niemeyer, as sandálias em pele da grega Di Gaïa, os vestidos com padrões coloridos da Borgo de Nor ou os acessórios da Gas Bijoux, que tanto dão para a praia como para uma festa.