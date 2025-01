Vamos às compras? Estas são as melhores lojas no Chiado

As primeiras peças Bergue nasceram em 2008, ainda na cozinha de casa. Passado um ano, a Bergue conquistou o primeiro atelier, num terceiro andar da Lx Factory. Pouco tempo depois, desceu até ao piso térreo e ainda abriu uma loja com porta para a rua. Entretanto, abriu uma nova morada (a segunda), no Chiado. A nova loja convida a uma visita demorada. Enquanto na Lx Factory, a oficina de joalharia está separada por um lance de escadas, no Chiado, a pequena oficina foi instalada no centro do espaço, numa espécie de gaiola em ferro e vidro. A produção não é feita aqui. As duas bancadas de trabalho servem para pequenos arranjos e personalização de peça. Espalhadas pela loja, encontramos as diferentes colecções da Bergue. O estilo, construído ao longo de mais de uma década, continua a seguir as mesmas linhas simples e depuradas.