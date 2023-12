A primeira loja d'A Vida Portuguesa fecha no Chiado

Desde Junho de 2007 que o número 11 da Rua Anchieta é destino de romaria – para um vasto público nacional, há muito seduzido pelos encantos da nostalgia, mas também para magotes de turistas, em busca de algo que vá além do mero souvenir. A loja de Catarina Portas – a primeira, a original – tem agora os dias contados. Este será o último Natal d'A Vida Portuguesa no Chiado. O espaço, no coração de Lisboa, foi reclamado por quem já ocupa o resto do edifício.

"Tal como o turismo nos ajudou a passar a crise de 2008, hoje são os seus próprios agentes a condenar ao desaparecimento o comércio independente da cidade. Não somos uma excepção. O espaço ocupado agora pela nossa loja será transformado, a partir do próximo Verão, num complemento ao alojamento local de luxo em que se transformou nos últimos anos o prédio que ocupamos", lê-se no comunicado emitido esta quarta-feira.

Nos últimos 16 anos e meio, a marca A Vida Portuguesa cresceu e expandiu a partir deste espaço. Entre marcas portuguesas, artesãos, frascos e embalagens de outros tempos, o projecto conquistou terreno e atenção, aquém e além-fronteiras. Eleita, pela Time Out Lisboa, como uma das dez lojas mais originais da cidade, em 2009, o reconhecimento internacional também não tardou. El País, Marie Claire, Monocle, Folha de São Paulo, The Guardian ou The New York Times – o rol de referências (sempre em tom de elogio) é extenso.

Com mais de 400 fornecedores espalhados pelo país, e em áreas como a cerâmica, os têxteis, a indústria alimentar, a joalharia ou o vestuário, A Vida Portuguesa fecha portas no Chiado no final da próxima Primavera. Permanecem abertas as lojas do Intendente, com 500 metros quadrados, e do Mercado da Ribeira, com uma selecção mais reduzida de produtos. Há dois anos, abriu também o Depozito, espaço onde Catarina Portas e a Portugal Manual juntam o velho e o novo artesanato português.

Este não é o primeiro encerramento d'A Vida Portuguesa em Lisboa. No final de 2020, a cadeia anunciava o fim da loja da Rua Ivens, também no Chiado, exclusivamente dedicada à casa. Pouco tempo depois, Catarina Portas confirmava ainda o encerramento da loja do Porto. Esta funcionou durante 11 anos. No mesmo comunicado, emitido esta quarta-feira, a empresa "espera" anunciar uma nova localização para a emblemática loja "um dia destes". Entretanto, ainda tem uns meses para visitar o número 11 da Rua Anchieta.

Rua Anchieta, 11 (Chiado). 21 346 5073. Seg-Dom 10.00-19.30

