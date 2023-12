O bê-á-bá do bordado à mão, por Martine Love

A marca lisboeta de roupa com Bordados de Viana do Castelo acaba de lançar um curso online que promete democratizar uma técnica centenária – e em vias de extinção.

O carteiro chega com uma grande caixa de cartão. Do lado de fora, lê-se "Inspired by vintage fashion and ancient traditions"; lá dentro, cuidadosamente embrulhados em papel vegetal com trevos (o símbolo da marca portuguesa Martine Love, que nasceu em 2018 pelas mãos de Marta Champalimaud), uma camisa de linho em tom cru, uma agulha e um conjunto de linhas coloridas – cor-de-rosa, amarelo, verde, azul, cor-de-laranja, vermelho... O desafio é aprender a bordar à mão. Como? Marta acaba de lançar o curso online Bordado à Mão com Martine Love, com 20 vídeos (com cerca de duas horas e quarenta minutos cada), que promete ensinar os pontos básicos, as diferentes caligrafias e outros truques do Bordado de Viana de Castelo.

O curso propriamente dito, disponível na página da marca no Youtube, é gratuito – já o material tanto pode ser comprado numa retrosaria como chegar na tal caixa de cartão: o kit custa 150 euros e a camisa do modelo Pancas traz os exercícios desenhados a caneta apagável nas costas. Ponto pé de flor, ponto dentes, ponto de cadeia e ponto trinca-fios são algumas das lições, mas também há espaço para dicas para preparar a linha e a agulha, como desfazer os nós, o que fazer quando a linha acaba a meio do processo ou até a melhor postura para bordar.

Cada vídeo foi pensado para ser visto de uma vez só, para depois iniciar o exercício. Os tutoriais não têm voz-off: as explicações estão todas escritas em português e inglês, de forma a permitir que os alunos à distância possam ouvir música, ver televisão ou conversar enquanto dão ao dedo.

A ideia deste curso é uma extensão do compromisso de Martine Love em democratizar o bordado, uma arte centenária e em vias de extinção. Além de uma experiência de aprendizagem acessível e flexível, quem sabe não se descobrem novos talentos para bordar para a marca lisboeta?

