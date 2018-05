Martine Love: vestidos de Viana com amor. E muito estilo

Reza a história que os Bordados de Viana do Castelo, hoje uma marca certificada, nasceram oficialmente no Verão de 1917. Tudo graças ao talento e vontade de Geminiana Branco, responsável por criar ateliês de ensino de bordados, como forma de subsistência para as famílias cujos maridos estavam na guerra. Cento e um anos depois, na Primavera de 2018, nasce a Martine Love, uma marca lisboeta de vestidos bordados à mão em Viana do Castelo. Tudo graças ao talento e vontade de Marta Champalimaud, responsável por pegar numa técnica centenária e imprimi-la em peças de inspiração vintage, exclusivas e, há que reforçar o título, com muito estilo.

© Carlos Pinto

O nome Martine Love apareceu há vários anos, como pseudónimo de Facebook, mesmo antes de Marta Champalimaud, 32 anos, saber que rumo havia de lhe dar. Há oito anos, conta, ficou responsável por três lojas de roupa. “Foi uma fase importante, de muita aprendizagem, e foi aí que começou a crescer dentro de mim o conceito da marca.” O resultado, isto é, os vestidos que chegam agora ao mercado, por enquanto vendidos apenas no showroom, na Rua da Madalena, têm inspiração em tudo. Desde filmes a viagens, de conversas a músicas. “Foi a vida que me inspirou”. Mas há um momento de viragem, claro. Sendo buyer de uma loja de hotel [The Oitavos, em Cascais], via-se obrigada a comprar roupa de estilo resort wear. “Não era nada fácil encontrar uma marca portuguesa que satisfizesse essa necessidade. À fome juntou-se a vontade de fazer. O Bordado de Viana do Castelo sempre me fascinou e dei por mim a pensar em modernizar esta arte aplicando-a em novos suportes como vestidos e kaftans em linho.”

Dito e feito. Diz que o Museu Nacional do Traje, em Lisboa, foi o ponto de partida e o Museu do Traje, em Viana do Castelo, foi o ponto de chegada. Os vestidos são desenhados por Marta em Lisboa, que pega nos vários elementos habituais do Bordado de Viana do Castelo e os desenha em cada uma das peças. “Não foi logo à primeira, mas passado uns tempos deu-se o clique.”

A produção é limitada a 60 peças únicas – com cinco reproduções de cada vestido –, a maioria no formato camiseiro, com mangas compridas, com mangas curtas e sem mangas, e com várias alturas: midi, short e mini. E tudo acontece à boa moda artesanal. “É um processo demorado que não pode ser apressado: os vestidos são confeccionados primeiro e só depois são todos riscados e as bordadeiras terminam-nos. Demoramos cerca de três semanas a fazer um vestido.”

© Carlos Pinto

Os vestidos lisos, em linho ou numa mistura de viscose e linho, são portugueses e funcionam como uma espécie de folha em branco para Marta expressar as suas ideias. Existem em várias cores e cada um com elementos como corações, folhas ou flores. Os preços da primeira colecção vão dos 140€ aos 360€. Os nomes estão relacionados com locais do país, por onde a directora criativa da marca tem passado. "Os Pancas, de manga comprida, têm a ver com a quinta da minha avó, os Lisboa, de manga curta, para a solarenga Lisboa, Luzia, Afife e Amorosa são praias em Viana do Castelo."

© Carlos Pinto

Dedica a marca às senhoras da sua vida, a mãe e as avós, nas casas de quem se foi cruzando com o Bordado de Viana do Castelo ao longo dos anos. “Aquele encarnado e azul Viana, bem como o traje vienense e a ourivesaria típica são magnéticos, têm imensa história. Quando era pequena passava horas a admirar a sua beleza, contornos e detalhe.”

Além dos vestidos, também já faz kaftans. “E há vontade e imaginação para fazer mais”, diz. “Estamos no início. Depois de três anos, os primeiros vestidos começam a sair à rua.” A produção ainda é pequena e as clientes são recebidas no showroom da Martine Love. Mais: “Qualquer peça do arquivo pode ser desenvolvida e estou mais do que disponível para qualquer pedido especial.” Em breve a marca estará presente no hotel The Oitavos e está também à procura de um espaço próprio. “Para o ano queremos começar a voar e a crescer, ano após ano, em Portugal e no mundo.” É a velha máxima: o céu é o limite.

© Carlos Pinto

O showroom fica na Rua da Madalena, 80, e está aberto de segunda a sábado das 11.00 às 19.30. As marcações devem ser feitas para hello@martinelove.com ou via whatsapp, para 91 507 0906