Mais do que uma loja convencional, a Anomaly é um "espaço onde as pessoas podem vir descobrir roupa vintage e em segunda mão". É assim que é descrita por Joana Matos, que nos últimos anos mergulhou a fundo nos meandros da compra e venda deste tipo de moda na Europa. Aqui, o segredo está na curadoria. Em vez de seguir tendências, a proprietária escolhe criteriosamente as peças – não só em função da qualidade, mas também do design, que tende a ser mais clássico e intemporal e a privilegiar as peças-chave de qualquer armário. A proposta é de uma viagem entre as décadas de 70 e 90, num pequeno espaço que tenta fugir à habitual configuração das lojas da especialidade. No ar, paira um perfume escolhido a dedo e o atendimento é o mais personalizado possível. No meio, há sempre um expositor convidado – a ideia é, a cada mês, receber um novo projecto ligado à sustentabilidade ou a uma causa social.