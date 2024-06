Uma rua, três lojas. A segunda mão está a tomar conta de São Bento

Julie Nobrega e Anthony Bogas da Costa vieram directamente de França para abrir uma loja de segunda mão em Lisboa. Aberta a primeira, decidiram aventurar-se em mais outra. Podiam ter ficado por aí, mas como à terceira costuma ser de vez, no início de Junho, deram a conhecer a Third Thrift Store. Das peças de roupa aos acessórios, a selecção é grande, enquanto os preços querem ir na direcção oposta – vão dos 2€ aos 50€.

Como luso-franceses, as raízes portuguesas falaram mais alto. Julie veio de Paris, Anthony de Rennes. Fizeram as malas e escolheram Lisboa para ser a nova morada.

A paixão pela moda vintage levou-os a abrir o próprio negócio. “Quando viajávamos, tentávamos encontrar todas as lojas vintage na cidade”, começa por dizer Julie. E não foi só de gostar de andar de loja em loja que a vontade de ter um negócio cresceu. “Nós queremos desenvolver a segunda mão em Lisboa e desenvolver esse consumo, a segunda mão é importante para nós. Há sempre roupa a ser produzida e nós queremos dar-lhe uma segunda vida, porque há peças que estão em ótimo estado e que podem ser perfeitamente usadas e compradas sem serem necessariamente novas”, acrescenta Carolina Piedade, funcionária da Third.

Na Rua de São Bento, a Third Thrift Store inaugurou no começo de Junho. Numa antiga loja de carpetes, fechada há cerca de 20 anos, o casal optou por não fazer renovações, com o objectivo de preservar a identidade do espaço e de forma a reflectir o conceito idealizado para a marca. As paredes mantiveram-se tal e qual como estavam e os fios continuaram à vista. O interior é ainda pontuado por elementos azuis, como o sofá, os cestos para compras, e as cortinas de plástico que separam o fundo da frente da loja.

Nos cabides, há camisas, calças, casacos e blusões, vestidos, há de tudo um pouco. Em vários pontos da loja, encontra ainda óculos de sol, chapéus e bonés, lenços e até porta-chaves. Já os preços são mantidos o mais baixo possível. “Nós tentamos ter um preço muito baixo nesta loja. Podes encontrar, por exemplo, um casaco da Yves Saint Laurent a 30€, ou um lenço a 2€, e podes ter um ótimo outfit por um preço muito baixo e esse é o poder desta loja", reforça Julie.

A ideia de abrir a Third na Rua de São Bento prendeu-se ainda com a vontade criar uma espécie de pólo de lojas vintage naquela zona, já que o casal também é proprietário da Arquívos e da Aq2, que se localizam uns números acima. “As pessoas que procuram lojas vintage, procuram que sejam todas na mesma zona, ou então que sejam perto umas das outras”, diz Carolina.

Porém, as três distinguem-se no que toca à oferta. Enquanto que a Arquívos, aberta em Maio de 2022, está virada para um estilo streetwear, característico do início dos anos 2000, em que se destacam as malas da Guess, as calças de cintura descida e t-shirts alusivas a equipas desportivas, a Aq2, que abriu portas em Dezembro do ano passado, apresenta uma selecção de peças “premium”, em que as etiquetas, de marcas como Coperni e Prada, reflectem os preços mais altos. Ainda na Aq2, encontra a joalharia, feita a partir de materiais reciclados, da marca francesa Inès Pineau. A curadoria das peças fica a cargo de Julie e Anthony.

Por agora, o casal não tenciona abrir mais lojas. É numa das três que vai encontrá-los – juntos ou não –, seja atrás do balcão ou a repor roupa.

Rua de São Bento, 91. Seg-Sáb 11.00-19.30, Dom 12.00-18.30

