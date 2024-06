Do Instagram para o Príncipe Real, Bárbara Corby abre loja pop-up

Com mais de 370 mil seguidores do Instagram, Bárbara Corby salta, este fim-de-semana (29 e 30) das redes sociais para o Príncipe Real. Durante dois dias, abre portas ao Club101 Pop Up Store, uma loja temporária recheada de marcas portuguesas, escolhidas a dedo pela influenciadora portuguesa.

“A Club101 Pop Up Store foi concebida para ser um espaço de compras enriquecido, onde os visitantes podem desfrutar de um ambiente acolhedor para socializar, saborear um matcha ou degustar um copo de rosé, enquanto exploram uma selecção de produtos exclusivos. Tentámos criar um conceito em que nós também seríamos clientes, numa das minhas zonas preferidas para fazer compras e passear, o Príncipe Real”, assinalou Corby, citada em comunicado.

Ao longo do fim-de-semana, são várias as marcas – de moda, mas também de beleza – que ocupam este espaço. Entre elas estão a Almande, marca de biquínis e fatos de banho criada pela própria Bárbara Corby, Brunet Craft, Empatia, Famm, etiquetas alinhadas com o estilo clássico e neutro da influenciadora, Mocho Beauty, Rosekin Cosmetics, Sienna e Zesty. Todas as marcas presentes estão, habitualmente, disponíveis apenas online.

Rua D. Pedro V, 101 (Príncipe Real). Sáb-Dom 10.00-19.00

