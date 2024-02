As melhores lojas para comprar plantas em Lisboa

O nome Planta Livre há muito que corre de boca em boca. Existe desde 2006 e hoje ocupa uma área com cerca de 40 hectares ali para os lados de Sintra, com viveiros e venda directa de plantas ao público. Mas mais recentemente, a Planta Livre veio para o meio da cidade. Dentro do 8 Marvila, abriu uma loja, uma espécie de paraíso para todos os botanófilos, em particular para os que não perdem uma oportunidade de juntar mais uma planta ao clã que já vive lá em casa. As plantas para interiores são um dos fortes da casa, mas aqui encontra de tudo. Espécimes de grande porte para ar livre, acessórios e ferramentas de jardinagem, vasos de cerâmica e artigos de decoração e estacionário – sempre inspirados na botânica. Há ainda jogos para os mais pequenos e uma pequena colecção de vestuário com ilustrações da artista Kruella d'Enfer. Mas a Planta Livre for Home esconde um segredo: um espaço à parte de tudo o resto, onde tem oito tipos de solo e substracto para venda a granel. De futuro, é também aqui que vão acontecer oficinas e workshops. O resto é sopas e descanso. Aliás, dónutes e descanso, porque a Scoop n Dough abriu uma pequena cafetaria no interior da loja de planta. E, claro, é tudo vegano.