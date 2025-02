Traga a cesta ou o tote bag: estas são as melhores feiras e mercados em Lisboa

Se há poiso obrigatório para mercados é o Jardim do Príncipe Real, que todos os fins-de-semana é ocupado por bancas de pequenos produtores e artesãos. O melhor é sacar de um bloco e uma caneta para tomar nota de tudo: todos os sábados (07.00-14.00) há mercado biológico, com fruta e legumes frescos; no último sábado e na última segunda do mês (10.00-18.00) o jardim é palco da Feira de Antiguidades, Velharias e Artesanato do Príncipe Real; o Portugal Real, também de produtos alimentares com iguarias regionais em barda, decorre na segunda sexta-feira e no segundo sábado do mês (10.00-18.00); e, por fim, a primeira sexta-feira e o primeiro sábado do mês são do Sabores de Perdição, com artesanato e produtos naturais.