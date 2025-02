Lojas históricas em Lisboa: velhas e boas

A loja é do início do século passado, mas toda a decoração parou no final dos anos 40. Recentemente, uma pequena sociedade comprou a sapataria ao neto do fundador, mas este continua a ser um negócio familiar: João e a mulher Alexandra Lourinho, mais Sofia Lourinho (irmã de João) e o marido, Denis Dâmaso, abraçaram o negócio dos sapatos e mais tarde juntaram-se outros sócios fora do núcleo familiar. É que a casa está em expansão, tem mais uma loja na Rua do Carmo, outra em Campo de Ourique e outra no Funchal. Todos os sapatos são feitos à mão em Portugal e os fornecedores são os mesmos. A decoração é de origem. Modernizaram o logotipo, aspiraram as caixas de sapatos dos anos 50 que decoram as paredes, forraram os sofás, poliram o chão e abriram, no antigo armazém da porta ao lado, a Shoes You by Sapataria do Carmo, porque a loja original era pequena.