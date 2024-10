De Laurie Gilmore

Premiado com o TikTok Shop Book of the Year, este livro promete encher as medidas de fãs de séries como Gilmore Girls e Virgin River. Jeanie decide regressar à pequena cidade de Dream Harbor para tomar conta do café da tia. Logan não fica muito feliz com a mudança e tenta, a todo o custo, afastar-se de Jeanie, mas será que vai conseguir lutar contra a atração que sente por ela?

Quinta Essência. 288 pp. 19,50€