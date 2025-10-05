Lisboa

Fotografia: Johnny McClung/ Unsplash
Fotografia: Johnny McClung/ Unsplash

Caixas de subscrição com livros para todas as idades

Está com vontade de construir uma biblioteca como deve ser em casa? Estas caixas de subscrição ajudam-no com livros novos todos os meses.

Escrito por Raquel Dias da Silva
Ler é viajar. Ou adormecer mais depressa – tudo depende do livro escolhido. Felizmente, há quem leve a sério a difícil arte de decidir o que ler a seguir. As caixas de subscrição literárias existem precisamente para isso: ajudar na tarefa hercúlea que é encontrar a obra perfeita. Há opções para todos os gostos, idades e carteiras. Mensalmente ou umas quantas vezes por ano, pode receber no conforto de casa literatura em português ou inglês, com ou sem ilustrações. A curadoria tanto pode ser feita por editores como por modestos, mas dedicados, ratos de biblioteca. Só precisa de escolher qual é a caixa mistério certa para si ou para os miúdos.

Recomendado: Livros: novidades a não perder nos últimos meses de 2025

Caixas de subscrição para adultos e YA

1. Book Gang Box

Helena Magalhães

É uma box literária com curadoria de um a três livros por mês (pode receber só um ou os três, é à escolha do freguês) e “outras surpresas para as Book Gangsters que sabem que vão ler muito”. Foi lançada em 2019 por Helena Magalhães, autora de Atos de Desobediência (2025), que é também fundadora do Book Gang, um clube do livro digital, que nasceu no Instagram e se transformou numa livraria online em pouco mais de um ano. O seu foco passa sobretudo por comunicar livros contemporâneos, modernos “e mais pop, que incentivam esta geração digital para a leitura”, mas também muita literatura nacional.

Desde 26,40€/mês

SABER MAIS

2. Clube Tinta-da-China

Fotografia: Pedro Serpa

A editora independente Tinta-da-China criou uma caixa de subscrição literária, que inclui vários benefícios para quem a subscrever. Com uma assinatura de seis meses ou um ano, os leitores têm direito a receber em casa um livro, um guia de leitura e um postal a cada dois meses. A selecção do título é feita pela equipa editorial entre as novidades do catálogo. Mas pode contar com mais benefícios para além do incentivo à leitura, desde ofertas e descontos em livros, oficinas e assinaturas de revistas e jornais.

15€/bimestral ou 85€/anual

SABER MAIS
3. Mítica Books

Mítica Books

A Mítica Books, que também oferece serviços de pintura artesanal de laterais de livros, tem três subscrições literárias disponíveis: The Mage (séries completas), The Witch (livros standalone ou primeiros livros de séries) e The Sorcerer (que junta os primeiros dois). Dentro de cada um destes níveis, há ainda vários tipos de caixa: básico (inclui livros normais em capa mole), intermédio (livros em capa dura sem laterais pintadas) e deluxe (livros com edges e brindes surpresa). A subscrição pode ser feita até dia 20 de cada mês, sendo renovada automaticamente, e o envio de caixas acontece sempre a 10 do mês seguinte. Mas atenção, há muita procura e as caixas costumam esgotar muito rápido. É estar atento ou aproveitar para comprar edições especiais ou a também famosa Caixa Mistério (desde 17€) de forma avulso.

Desde 45€

4. Illumicrate

Illumicrate

Esta é, arriscamos dizer, uma das caixas internacionais mais querida dos leitores, pelo menos de quem não resiste a receber todos os meses uma novidade literária numa edição digna de coleccionador. O que, habitualmente, significa capa dura e uma série de personalizações exclusivas, como assinatura de autor, sobrecapa ilustrada e sprayed edges (bordas das páginas coloridas). Se optar pela full box, recebe ainda vários artigos bónus com ilustrações inspiradas em diferentes universos literários, desde estacionário (como marcadores) até objectos do dia-a-dia (como canecas para beber chá ou café). Curioso? Bem, os novos subscritores só entram depois de aderirem à lista de espera. Entretanto, comece a pensar que género literário quer ler: fantasia (mensal), romance (mensal), ficção científica (trimestral) ou horror (trimestral).

Desde 20€ (acresce portes)

SABER MAIS
5. Fairyloot

Fotografia: @betterwithabookinmyhand

À semelhança da Illumicrate, também só conseguirá subscrever uma das caixas literárias da Fairyloot depois de sobreviver à lista de espera. Poderá demorar duas semanas ou três meses, ou mais ou menos, depende da altura em que se inscrever. Mas vamos ao que interessa. Há três planos de subscrição: um para fãs de fantasia épica, outro para quem quer livros de fantasia para adultos (mas com histórias menos épicas) e outro para quem prefere livros de fantasia para jovens adultos. Para estes últimos, há ainda uma opção para quem se pela por bons brindes.. O que é um bom brinde? Uma caneca, um marcador, um abre-garrafas, um conjunto para beber chá, enfim, uma miríade de objectos, uns mais decorativos, outros mais úteis, sempre com arte relacionada com diferentes universos literários.

Desde 20€ (acresce portes)

Saber mais

Caixas de subscrição para crianças e famílias

Clube de LeYtura

Picsea

Com este serviço de subscrição da LeYa, recebe todos os meses dois livros infanto-juvenis e muitas surpresas, como actividades para fazer, desenhos para pintar e até quizes. Sem compromisso de fidelização, esta caixa literária permite criar hábitos de leitura desde cedo, com obras criteriosamente seleccionadas por especialistas para a faixa etária do leitor: dos zero aos três, dos quatro aos cinco, dos seis aos oito, dos nove aos dez ou dos 11 aos 13 anos. Os subscritores poupam assim até 40% do preço de capa de cada livro.

9,99€ c/portes incluídos

Caixa d’Histórias

Caixa d'Histórias

Imaginada para estimular os hábitos de leitura desde muito cedo, está disponível todos os meses em duas versões: uma para crianças dos 4 aos 6 anos, a outra para as que têm entre 7 e 9 anos, sempre com três livros criteriosamente escolhidos (se fizer as contas ao preço da assinatura, ficam a 9,98€ cada um). Além disso, incluem sempre um mimo surpresa.

29,95€/mensal

pacote™

Prateleira-de-Baixo

O pacote™ da prateleira-de-baixo é uma curadoria de leitura personalizada que faz chegar livros a sua casa todos os meses. Cada criança inscrita recebe em casa dois livros por mês, com curadoria da arquitecta Sara Amado. Existem duas modalidades (trimestral ou mensal) e os livros costumam ser escolhidos entre os catálogos das editoras parceiras (Akiara, Baduga, Bizâncio, Bruaá, Edicare, Kalandraka, INCM, Livros Horizonte, Máquina de Voar, Orfeu Mini, Pato Lógico, Planeta Tangerina, Serrote, The Poets & Dragon Society, entre outros).

Desde 38€/mensal ou 100€/pagamento único

Mais sugestões para leitores ávidos

