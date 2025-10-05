Caixas de subscrição com livros para todas as idades

À semelhança da Illumicrate, também só conseguirá subscrever uma das caixas literárias da Fairyloot depois de sobreviver à lista de espera. Poderá demorar duas semanas ou três meses, ou mais ou menos, depende da altura em que se inscrever. Mas vamos ao que interessa. Há três planos de subscrição: um para fãs de fantasia épica, outro para quem quer livros de fantasia para adultos (mas com histórias menos épicas) e outro para quem prefere livros de fantasia para jovens adultos. Para estes últimos, há ainda uma opção para quem se pela por bons brindes.. O que é um bom brinde? Uma caneca, um marcador, um abre-garrafas, um conjunto para beber chá, enfim, uma miríade de objectos, uns mais decorativos, outros mais úteis, sempre com arte relacionada com diferentes universos literários.

Desde 20€ (acresce portes)