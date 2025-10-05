Caixas de subscrição com livros para todas as idades

1. Book Gang Box
É uma box literária com curadoria de um a três livros por mês (pode receber só um ou os três, é à escolha do freguês) e “outras surpresas para as Book Gangsters que sabem que vão ler muito”. Foi lançada em 2019 por Helena Magalhães, autora de Atos de Desobediência (2025), que é também fundadora do Book Gang, um clube do livro digital, que nasceu no Instagram e se transformou numa livraria online em pouco mais de um ano. O seu foco passa sobretudo por comunicar livros contemporâneos, modernos “e mais pop, que incentivam esta geração digital para a leitura”, mas também muita literatura nacional.
Desde 26,40€/mês