Nesta biografia ilustrada, com desenho de Clément Oubrerie, que se desvia delicadamente da tradicional prancha de BD com várias incursões na aguarela, Leïla Slimani dá-nos a conhecer a notável Suzanne Nöel. Primeiro brilhante estudante de Medicina, depois pioneira da cirurgia estética e reconstrutiva, especialidade considerada perigosa e desnecessária pela comunidade médica do início do século XX, Nöel não só enfrentou os preconceitos do seu tempo como lutou incessantemente pelo direito de voto das mulheres, pela sua independência e pelo reconhecimento do seu trabalho como cirurgiã plástica.

De Leïla Slimani e Clément Oubrerie. Iguana. 208 pp. 22,95€ (lançamento a 13 de Maio)