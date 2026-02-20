O know-how de Londres combinado com o savoir-faire francês: é esta a bandeira que Pascal Blondel carrega ao abrir as portas do seu atelier floral. O espaço em Campo de Ourique é mais do que uma florista – planeiam-se eventos, casamentos, compram-se jarros e vasos e aprende-se a fazer arranjos em workshops. O perfume da loja sente-se logo à entrada – é aí que estão todas as flores frescas. Estão divididas em dois expositores: as flores portuguesas e as holandesas. Junto a estes campos florais está a bancada principal, onde a magia acontece. Pascal não tem nada feito e pronto a levar, faz questão de trabalhar à frente dos fregueses e com as escolhas deles. Se precisar que lhe entreguem em casa, também há serviço ao domicílio, por marcação, aos sábados.