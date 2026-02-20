A última paragem de Catarina Sampaio Soares foi em Campo de Ourique e por ali ficou. O que não muda são os pequenos ramos de flores secas, enrolados em papel pardo, que tem sempre prontos a levar. Também os há em vaso, ou então aos molhos, para quem gosta de levar e fazer o próprio arranjo em casa. Outro dos fortes desta florista lisboeta são os eventos. Aos casamentos já perdeu a conta – decora mesas, igrejas e recintos, cria bouquets, pequenos acessórios florais para lapelas, pulsos e até para o cabelo.
Jarros, malmequeres, peónias, rosas, frésias, girassóis, narcisos e tulipas. A lista continua, até porque, nas melhores floristas em Lisboa, uma das características é precisamente a diversidade. Mas não basta ter muitas flores – e diferentes. É preciso ter um dom para juntar diferentes espécimes, combinar cores, equilibrar proporções e construir ramos originais, ou então centros de mesa harmoniosos e que encham o olho. Seja para oferecer a quem mais gosta ou para alegrar a casa ou o escritório, tome nota deste roteiro floral: são as nossas floristas favoritas na cidade. E não tem de esperar pela Primavera.
Recomendado: As melhores lojas para comprar plantas em Lisboa