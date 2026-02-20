Subscrever
Nestas floristas de Lisboa é sempre Primavera

Trabalhar com flores tem muito que se lhe diga, mas estas floristas dominam a arte na perfeição.

Mauro Gonçalves
Escrito por Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
Jarros, malmequeres, peónias, rosas, frésias, girassóis, narcisos e tulipas. A lista continua, até porque, nas melhores floristas em Lisboa, uma das características é precisamente a diversidade. Mas não basta ter muitas flores – e diferentes. É preciso ter um dom para juntar diferentes espécimes, combinar cores, equilibrar proporções e construir ramos originais, ou então centros de mesa harmoniosos e que encham o olho. Seja para oferecer a quem mais gosta ou para alegrar a casa ou o escritório, tome nota deste roteiro floral: são as nossas floristas favoritas na cidade. E não tem de esperar pela Primavera.

As melhores floristas em Lisboa

Catarina Sampaio Soares

  • Compras
  • Floristas
  • Campo de Ourique
Catarina Sampaio Soares
Catarina Sampaio Soares
DR

A última paragem de Catarina Sampaio Soares foi em Campo de Ourique e por ali ficou. O que não muda são os pequenos ramos de flores secas, enrolados em papel pardo, que tem sempre prontos a levar. Também os há em vaso, ou então aos molhos, para quem gosta de levar e fazer o próprio arranjo em casa. Outro dos fortes desta florista lisboeta são os eventos. Aos casamentos já perdeu a conta – decora mesas, igrejas e recintos, cria bouquets, pequenos acessórios florais para lapelas, pulsos e até para o cabelo.

Ler mais

Embaixada das Flores

  • Compras
  • Floristas
  • Estrela/Lapa/Santos
Embaixada das Flores
Embaixada das Flores
© Francisco Romão Pereira

Priscila Alves Ribeiro passou quatro anos no Príncipe Real, mas em 2021 levou as suas flores para a Madragoa, onde fez questão de criar uma loja com todos os confortos. Dois sofás, forrados com um padrão floral exuberante, convidam a sentar. Há livros e revistas à disposição, música ambiente, plantas de interior e uma atmosfera suficientemente acolhedora para nos demorarmos no interior. E depois, claro, há as flores, com destaque para os ranúnculos e para as hortênsias, as espécies favoritas da anfitriã. Os ramos podem ser comprados na loja ou encomendados para entrega ao domicílio. Mas os bouquets não são os mais procurados na Embaixada das Flores. As caixas que juntam flores e macarons são a verdadeira especialidade da casa. E também já têm uma versão com brigadeiros, igualmente doce.

Ler mais
Flores Island

  • Compras
  • Floristas
  • Lisboa
Flores Island
Flores Island
Rita Chantre

A inspiração para a loja veio de uma viagem que o casal Dana e Alex fizeram às Flores, nos Açores. O espaço é pequeno e, logo à entrada, destaca-se a variedade de flores frescas. Entre a oferta de flores, o que costuma vender mais são as rosas, os girassóis, o eucalipto, as hortênsias e também as flores mais exóticas. Mas também há crisântemos, cravos e gerberas. Na montra, há sempre quatro ramos, de diferentes tamanhos, nos quais os clientes se podem inspirar. E além das frescas, também há flores secas, apesar de não serem tão procuradas.

Ler mais

Kokuga Flower Studio

  • Coisas para fazer
  • São Vicente 
Kokuga Flower Studio
Kokuga Flower Studio
Francisco Romão Pereira

Depois da Estrela, Nathan Kunigami mudou-se para a Graça. No atelier, os arranjos florais ganham forma. Não estamos a falar de uma loja de flores, mas de um estúdio onde cada trabalho é executado à medida do cliente. Quanto ao estilo, é a costela japonesa de Nathan que fala mais alto. A arte de ikebama tem os seus ditâmes – o equilíbrio das formas, o minimalismo e a harmonia das cores são absolutamente essenciais. Na loja online, encontra algumas propostas de arranjos para encomenda. Se quiser um serviço mais personalizado, nada como marcar uma visita.

Ler mais
Lucien Blondel

  • Compras
  • Floristas
  • Lisboa
Lucien Blondel
Lucien Blondel
Manuel Manso

know-how de Londres combinado com o savoir-faire francês: é esta a bandeira que Pascal Blondel carrega ao abrir as portas do seu atelier floral. O espaço em Campo de Ourique é mais do que uma florista – planeiam-se eventos, casamentos, compram-se jarros e vasos e aprende-se a fazer arranjos em workshops. O perfume da loja sente-se logo à entrada – é aí que estão todas as flores frescas. Estão divididas em dois expositores: as flores portuguesas e as holandesas. Junto a estes campos florais está a bancada principal, onde a magia acontece. Pascal não tem nada feito e pronto a levar, faz questão de trabalhar à frente dos fregueses e com as escolhas deles. Se precisar que lhe entreguem em casa, também há serviço ao domicílio, por marcação, aos sábados.

Ler mais

Magdala Flores

  • Compras
  • Avenida da Liberdade/Príncipe Real
Magdala Flores
Magdala Flores

É um discreto destino, a um pulo do Rato, mas quando passa porta entra num pequeno mundo encantado de flores, e que também tem serviço de entregas. Se tem um evento na calha, seja ele qual for, saiba que a Magdala arranja flores para casamentos, baptizados, trata de avenças a pensar nos arranjos lá para casa, e tudo se consegue, do mais simples ao mais exigente. 

Ler mais
N'flor Florista

  • Coisas para fazer
  • Alvalade
N'flor Florista
N'flor Florista
© Arlindo Camacho

Bonita e simpática, com montra sempre catita e a combinar com a época do ano, a N'flor é uma das grandes responsáveis por tornar Alvalade num bairro mais colorido. Há ramos e arranjos prontos a levar e uma imensidão de flores, caso prefira escolher, levar para casa e dar largas à criatividade floral.

Ler mais

Pequeno Jardim

  • Compras
  • Floristas
  • Chiado
Pequeno Jardim
Pequeno Jardim
Inês Félix

“Ó Virgílio, você tem um pequeno jardim, mas as suas flores nunca acabam.” A frase é de Vasco Santana e Virgílio foi o penúltimo proprietário, antes de Elisabete Monteiro, a actual, comprar o negócio. É um dos mais raros exemplos de lojas de vão de escada em Lisboa e chegou a ser famosa entre os artistas dos teatros vizinhos, como Beatriz Costa ou mesmo Josephine Baker. Por estes dias, por ter a morada original em obras, o Pequeno Jardim está instalado no número 19 da Rua Garrett, mas o regresso ao número 61 é esperado ainda na Primavera de 2026. Estacionada na Lx Factory, continua a flower truck desta florista centenária.

Ler mais
Saudade Flores

  • Compras
  • Floristas
  • Campo de Ourique
Saudade Flores
Saudade Flores

Tudo é original na Saudade Flores: só vendem ramos de flores compostos, fazem todas as entregas de bicicleta eléctrica e trabalham com avenças mensais, para entregas de ramos diferentes todas as semanas. À frente do negócio estão Ana Rocha e Raphael Monteiro, brasileiros, aterrados de São Paulo em Lisboa com uma ideia cabeça: oferecer aos lisboetas um “design floral mais moderno, mais leve e mais acessível”. Trabalham sobretudo com flores nacionais, compradas a produtores portugueses, e fazem também workshops de arranjos florais ou de coroas de flores.

Ler mais

