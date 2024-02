A Time Out diz

A Oficina Verde abriu no final de 2019 em São Bento e define-se como um cantinho de “jardinagem urbana”. A marca quer satisfazer as necessidades daqueles que vivem na cidade, mas que não querem abandonar o contacto com a natureza, tratando de tornar mais verde a casa, terraço, varanda ou jardim. Aqui encontra vasos de plantas, claro, mas quem gosta realmente de andar com as mãos na terra vai encontrar tudo o que precisa para o fazer: a dita terra, sementes, ferramentas de jardim, luvas, fertilizantes e kits já prontos a plantar. Conte ainda com o blog oficina verde com conselhos sobre variados tópicos.