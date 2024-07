Onde? Fundação Gulbenkian

Quando? 1-11 Ago (Qui-Dom)

Pela primeira vez em muitos anos, o festival de free jazz da Fundação Gulbenkian começa e termina em Agosto. As actuações do quarteto de guitarras de Bill Orcutt; da banda Being & Becoming, liderada por Peter Evans; e da Fire! Orchestra de Mats Gustafsson, no encerramento, são imperdíveis. Mas há muitos outros concertos relevantes, a começar pela apresentação do álbum For Mahalia, With Love do Red Lily Quintet de James Brandon Lewis, logo na quinta-feira, dia 1.