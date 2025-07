O Jazz em Agosto está de volta aos jardins da Fundação Calouste Gulbenkian, entre os dias 1 e 10 de Agosto, com mais uma edição centrada nos nomes que expandem os limites do jazz contemporâneo. Este ano, a programação inclui históricos como William Parker, projectos que cruzam o jazz com o spoken word e a electrónica, como MOPCUT + Moor Mother + Dälek, e nomes como Elias Stemeseder ou João Próspero. Além dos concertos no Anfiteatro ao Ar Livre, há espectáculos mais intimistas no Auditório 2 e no Grande Auditório. Descubra tudo o que precisa de saber sobre este festival, desde os horários e preços de cada concerto, até aos concertos que não pode perder, desde a apreesntação do aclamado disco do português Rafael Toral, à sessão de encerramento protagonizada por Patricia Brennan e o seu septeto.

Os horários dos concertos

1 de Agosto

21.30 Heart Trio [William Parker, Cooper-Moore e Hamid Drake], Anfiteatro ao Ar Livre, 15€

2 de Agosto

18.30 Rafael Toral, Auditório 2, 10€

21.30 Kris Davis Trio, Anfiteatro ao Ar Livre, 15€

3 de Agosto

18.30 Mariam Rezaei, Auditório 2, 10€

21.30 Darius Jones, Anfiteatro ao Ar Livre, 15€

4 de Agosto

21.30 Luís Vicente Trio, Anfiteatro ao Ar Livre, 12€

5 de Agosto

21.30 João Próspero, Anfiteatro ao Ar Livre, 12€

6 de Agosto

21.30 MOPCUT + Moor Mother + Dälek, Anfiteatro ao Ar Livre, 15€

7 de Agosto

21.30 X-Ray Hex Tet, Grande Auditório, 15€

8 de Agosto

21.30 Ahleuchatistas 3, Anfiteatro ao Ar Livre, 15€

9 de Agosto

18.30 Shane Parish, Grande Auditório, 10€

21.30 Thumbscrew, Anfiteatro ao Ar Livre, 15€

10 de Agosto

18.30 Elias Stemeseder & Christian Lillinger, Grande Auditório, 10€

21.30 Patricia Brennan Septet, Anfiteatro ao Ar Livre, 20€

Quais são os concertos que não posso perder?

Heart Trio

William Parker, Cooper-Moore e Hamid Drake inauguram o festival com Heart Trio, uma formação dedicada a uma música do quotidiano, espiritual e enraizada em tradições africanas e orientais. Tocam instrumentos como o ngoni, o shakuhachi ou construídos artesanalmente, numa actuação que promete ser uma experiência sensorial.

Rafael Toral

Rafael Toral vai apresentar o seu disco de 2024, Spectral Evolution, um disco amplamente aclamado tanto em Portugal como internacionalmente. É uma viagem entre electrónica, sons naturais e memórias do seu Space Program, onde a guitarra eléctrica se dissolve em texturas quase botânicas, que evocam um jardim selvagem ou paisagens cósmicas de uma beleza invulgar.

MOPCUT + Moor Mother + MC Dälek

MOPCUT junta-se em estreia mundial a Moor Mother e MC Dälek para uma explosão sonora sem fronteiras. Audrey Chen, Julien Desprez e Lukas König fundem noise, jazz, improvisação e punk numa massa sonora mutante, agora amplificada pelas vozes de dois dos nomes mais inquietos da música afro-futurista.

X-Ray Hex Tet

O pianista Pat Thomas regressa ao Jazz em Agosto com os X-Ray Hex Tet, colectivo de vanguarda da cena londrina que junta nomes como Seymour Wright, Crystabel Riley e Edward George. A proposta é radical: sons sintéticos, textos falados e fragmentos históricos coexistem num caos controlado.

Patricia Brennan Septet

Patricia Brennan apresenta o seu ambicioso septeto que no ano passado lançou Breaking Stretch, um discos bastante apreciado pela crítica. A vibrafonista mexicana-oriental explora a escrita para grande formação jazzística com uma linguagem que cruza abstração, cinema noir e espírito mingusiano.

Quanto custam os bilhetes? Ainda há?

Sim, os bilhetes individuais continuam à venda, com preços entre os 10€ e os 20€, consoante o concerto. Existe ainda a modalidade para comprar o Passe Noite em que, por 110€, pode assistir a todos os concertos agendados para as 21.30. A entrada é gratuita para portadores de Cartão Gulbenkian Mais 65. Os bilhetes podem ser adquiridos no site da Fundação ou nas bilheteiras físicas.

Vai dar para ver os concertos online ou na televisão?

Não. O Jazz em Agosto é um festival de presença. Nada substitui o ambiente do jardim da Gulbenkian ao anoitecer. Não há transmissão televisiva nem online prevista, por isso, se quiser ver, tem mesmo de estar lá.

Como chegar à Fundação Calouste Gulbenkian?

A Fundação fica no centro de Lisboa, com múltiplas ligações de transportes públicos. Pode apanhar o metro até às estações de São Sebastião (Linhas Azul e Vermelha) ou Praça de Espanha (Linha Azul), ambas a poucos minutos a pé. Também há várias carreiras da Carris que passam nas imediações: 716, 726, 742, 746 ou 756. Quem preferir ir de bicicleta pode estacionar junto à entrada principal. Ir de carro é possível, mas o estacionamento na zona é limitado.