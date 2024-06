Os melhores ciclos de cinema ao ar livre em Lisboa

O ciclo de cinema Benfica ao Luar regressa para mais uma edição com um programa composto por três filmes que se destacaram na última edição dos Óscares e uma longa-metragem de animação, Os Inseparáveis (2023), de Jeremy Degruson, que esteve nomeada na categoria de Melhor Filme no Festival de Annecy, o maior festival de cinema de animação do mundo. É precisamente com este filme que arrancam as sessões ao ar livre, a 25 de Julho, sempre marcadas para as 22.00, nos jardins do Palácio Baldaya. No dia 26 de Julho, terá lugar a exibição de A Sala de Professores (2023), de Ilker Çatak, filme alemão nomeado aos Óscares na categoria de Melhor Filme Internacional. A 27 de Julho é exibido Oppenheimer (2023), de Christopher Nolan, vencedor de sete Óscares, incluindo o de Realizador e de Filme; e no dia seguinte, o último, há Pobres Criaturas (2023), filme de Yorgos Lanthimos que arrecadou quatro Óscares, com destaque para o que premiou a intepretação de Emma Stone. A entrada é livre, mas sujeita à lotação do espaço.