A versão mais descontraída de Marlene Vieira conhece-se no Zunzum Gastrobar, o primeiro projecto da chef junto ao Terminal de Cruzeiros, e o nome já diz ao que vem: é para causar falatório, mas é também para se estar no falatório, sem peneiras. Estamos no domínio da alta-cozinha, sem preços proibitivos. Veja-se o exemplo da filhós de berbigão à Bulhão Pato. As técnicas são do mundo, mas os ingredientes e os sabores são bem portugueses. É também aqui que a chef tem muitas vezes espaço para testar pratos que podem vir a fazer parte do Marlene,. Vale a pena ainda ficar atento à agenda do Zunzum porque Marlene tem convidado vários chefs para jantares especiais a quatro mãos. Até ao fim do ano por aqui passarão nomes como Renato Cunha (Ferrugem) ou Michele Marques (Mercearia Gadanha). Quer mais uma razão para se deixar convencer? A agradável esplanada.