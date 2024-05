Sardinha assada e bailarico. Estes são os melhores arraiais em Lisboa

É oficial: a discoteca Trumps vai abrir portas aos Santos Populares com o Tuga Tunes Fest, que conta com quatro cabeças-de-cartaz que poderiam figurar em qualquer arraial que se preze. O evento arranca a 29 de Maio, com um espectáculo de Luciana Abreu, que nos promete uma viagem pelos principais êxitos da eterna Floribella. Segue-se Rosinha no dia 30, Ruth Marlene no dia 31 e Marisa Liz a 1 de Junho. O preço dos bilhetes varia entre os 15€ e os 20€, mas incluem sempre uma bebida e estão à venda no site do Trumps ou à porta da discoteca, nos dias do evento. Por 50€, tem acesso aos quatro.

Trumps, Rua da Imprensa Nacional, 104B. 29 Mai-1 Jun, Qua-Sáb 23.45. 15€-50€