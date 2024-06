Arraiais em Lisboa este fim-de-semana

Tudo começou com uma brincadeira de vizinhos em 2010, de comemoração do centenário da vila e, de então para cá, tornou-se num dos arraiais mais concorridos das Festas de Lisboa. A Vila Berta, no bairro da Graça, arranca a época com o rei dos bailes de Verão. José Malhoa vai apertar com todos no dia 1, e a festa segue até 12 com música, sardinhas e imperiais. Dia 2 é para as crianças, com um arraial infantil, a partir das 16.00. Há Fado Vadio dia 3, DJ Cota Ruizadas dias 4, 10 e 12, Duo Pimbalhudo dia 5, Arpicantares dia 6, Deixa Rolá dias 7 e 12, Tudo ao Molho dia 8 e Toy Cascão dia 9. No dia 11, véspera de Santo António, há Noite do Cupido. Salvo no dia 2, as portas abrem sempre às 18.00. A entrada é livre.