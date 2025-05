O melhor das Festas de Lisboa

É a primeira edição deste festival, inteiramente dedicado à música erudita. Durante três dias, e dividida por três palcos, a proposta nasce pelas mãos de Miguel Leal Coelho e Paula Fonseca, dois antigos quadros do Centro Cultural de Belém, inspirados pelos Dias da Música. A abertura está marcada para dia 30 de Maio, no Cinema São Jorge, com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigida por Ligia Amadio, e os solistas Artur Pizarro, Rinaldo Zhok, Vita Panomariovaite e Ludovico Troncanetti. Nos dois dias seguintes, concertos e recitais acontecem nesta sala, mas no Variedades e no Capitólio. Os bilhetes variam entre os 7,50€ e os 25€. Na tarde de 1 de Junho, o Parque Mayer recebe uma programação de entrada livre, com a participação de Violinhos, da Academia de Música Santa Cecília, da Escola Luís António Verney e da Orquestra Geração. Pode consultar aqui o programa completo.